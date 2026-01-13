トンツカタン・森本晋太郎が1月5日に配信されたABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で、トレードマークとなっている「グラデーションシャツ」について語った。

「トンツカタン・森本さんがいつも着ているグラデーションシャツのルーツを知りたい」というリスナーからのメールを紹介。

どの現場でも着ていることから衣装であるグラデーションシャツが、森本のトレードマークとなっている。

プロダクション人力舎が運営する養成所「スクールJCA」の同期である、とりやま生配信は「着るって言い始めた日は覚えてますよ」「3年目、4年目ぐらいじゃないかな。なんか衣装あったほうがいいねみたいな話で」と話した。

それまでは自身で用意した白いシャツなどを着て舞台に立っていたという。

森本は「事務所から、新しく宣材写真を撮るので宣材写真用の衣装をスタイリストさんの事務所に行って、見繕いましょうみたいなことを言われて、スタイリストさんの事務所に行かせてもらって」と振り返った。

「『どんなのがいいですか？』って言われて、『ライブとかでMCをやる機会が最近増えてきたので、MCをしてても違和感のない恰好をお願いできますか』みたいなことを言ったら、『じゃあ、これですね』って言って、持ってきてくださったのがこのグラデーションシャツとネクタイと、あとこれの上に白いカーディガンにジーパン」と説明。

相方やマネージャーからも好評で、その衣装で宣材写真を撮影。しかし、事務所ライブにその衣装で出演すると、周囲の芸人らは総ツッコミ。中でも違和感があると言われた白いカーディガンを脱いで、今の形になったようだ。

森本は「グラデーションだけになってからも賛否両論あったんだけど…。まあ、ほぼ否論だったんですけど。でも、せっかくね、プロの方に選んでもらったしっていうので、今でも着続けてはいるんですけど」とコメント。

一方で、「今じゃちょっと脱ぐタイミングみたいなのが難しいなって思ってる」とも漏らした。

とりやま生配信は「脱ぎたいんですか？」と質問。

森本は「まだ脱ぐタイミングじゃないんじゃないかとは全然思ってるんだけど、うちの事務所の社長が『もう早く脱がせろ』って言ってる。人力舎的には、あまりよく思ってないっぽいね」と笑っていた。

ホリエモンのドッキリ動画やインターナショナルスクールのランチ事情などについても語っている。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」

■配信時間：毎週月曜日20時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：トンツカタン・森本晋太郎、とりやま生配信

■メールアドレス：mczzz@abc1008.com

■番組公式X：@mczzz1008

