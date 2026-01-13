【ALGS Year 5 Championship】 開催期間：1月15日～1月18日 会場：大和ハウス プレミストドーム（北海道札幌市豊平区）

Electronic Artsは、バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」の世界大会「Apex Legends Global Series Year 5 Championship（以下、ALGS Championship）」を1月15日から1月18日に北海道・札幌市の大和ハウス プレミストドームにて開催する。大会開始前日の時点で史上最多となる35,000枚以上のチケット販売を達成し、昨年の販売実績を上回るなど、世界的なeスポーツイベントとなっている。

「ALGS Year 5 Championship」は北米・南米（AMERICAS）、ヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋北部（APAC NORTH）、アジア太平洋南部（APAC SOUTH）の各地域から選ばれた計40チームが出場し、世界王者の座をかけて戦う。

1月15日、16日は 出場する40チームを10チームずつ4つのグループに分け、各グループごとに6試合からなるシングルシリーズを実施。この結果をもとに、次のブラケットステージにおける初期配置（シード）が決定する。

1月17日はグループステージの成績に基づき、勝者側・敗者側に分かれるダブルイリミネーション方式のトーナメントとなっており、エリミネーションブラケット・ラウンド1 、ウィナーズブラケットおよびエリミネーションブラケット・ラウンド2が実施される。

そして、1月18日は勝ち残った20チームによる最終決戦で、一定条件（マッチポイント）を満たした状態で試合に勝利したチームが、 その時点で世界王者が決定する。

