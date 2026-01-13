これ以上は必要ない鋭い加速力

今回試乗したトヨタ・アーバンクルーザーは、パワフルな174psの方。車重は1800kgと軽くないが、0-100km/h加速は8.7秒がうたわれ、なかなか鋭い加速を披露する。小さなクロスオーバーとして、これ以上の勢いは必要ないだろう。

【画像】見た目は本格派SUV トヨタ・アーバンクルーザー サイズの近いEVと写真で比較 全192枚

だがドライブモードがノーマルかエコの場合、アクセルペダルを傾けてからパワーが上昇するまでに、明確なラグがある。鋭さを抑えつつ、もう少し線形的な反応の方が望ましいように思う。144ps版でも、不満ない加速を発揮しそうだ。



トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）

ブレーキはバイワイヤ制御で、減速感は滑らか。回生ブレーキの効きも直感的。3段階から強さを調整できるが、タッチモニターへ触れる必要がある。

アクセルオフで惰性走行する状態も、センターコンソール上のボタンで選べる。他方、ブレーキペダルを踏まずに止まれる、ワンペダルドライブには対応しない。

市街地で優れない乗り心地 正確な操舵感

乗り心地は、小さな側の18インチ・ホイールを履いていても、凹凸での揺れは大きめ。スプリングレートが高い反面、ダンパーの減衰力が弱めで、舗装の細かなツギハギでも落ち着きを失いがち。工事の多い市街地では、快適とはいえないだろう。

タイヤのグリップ力は高く、ステアリングは適度な重さで正確。感触がダイレクトで、小気味よく操れる印象がある。しかし、硬めの乗り心地の割にカーブではボディロールが大きい。もう少しフラットなら良いのだが。



トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）

高速道路では滑らかさが増すものの、競合をリードできる快適性には届いていない。47.8kWhの駆動用バッテリーを積む方が車重は軽く、乗り心地はベターかもしれない。風切り音が抑えられ、車内は概ね静かだ。

運転支援システムは、良好に動作していた。ただし、不必要な項目をオフにするには、反応の遅いタッチモニターを介することになる。

電費や航続距離は1世代前の水準

バッテリーEVとして肝心の電費や航続距離、急速充電の数字は、1世代前の水準にあるといわざるを得ない。気温8度の英国で、複合的な条件で試乗した電費は、平均3.7km/kWh。市街地では4.0km/kWhへ届いたが、高速道路では3.2km/kWhを下回った。

現実的な航続距離は、良くても300kmほど。競合モデルと比較すると、物足りない持久力にある。高効率なヒートポンプ式エアコンは、期待ほど効果を生んでいない様子。



トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）

急速充電も、47.8kWhのバッテリーで80kW、試乗車の59.8kWhで125kWと特筆すべき速さではない。トヨタのbZ4Xは高効率で、小容量のバッテリーでより長い距離を走れる。同社が、優れたEV技術を有することが明らかなのだが。

保障は充実し、正規ディーラーでの定期点検を条件に、最長10年間か100万kmまでカバーされる。インドでの生産だが、信頼性には自信があるようだ。

トヨタへ期待される高い水準へ達せず

重要なカテゴリーへ投入される、アーバンクルーザー。だが車内空間は広くなく、乗り心地は硬めで、タッチモニターの反応は遅く、航続距離は短い。確かに長所もあるとはいえ、競争力は充分とはいえないだろう。トヨタというブランド力があっても。

兄弟のスズキeビターラは、英国では4000ポンド（約82万円）お安く、四輪駆動を選べる。対するアーバンクルーザーは、前輪駆動のみでもある。



トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）

トヨタへ期待される高い水準へ、あと数歩ほど達していないと筆者は感じた。この仕上りへ、同社の上層部は本当に納得しているのか、疑問を抱かざるを得ない。

◯：ソリッドな製造品質 滑らかな回生ブレーキ 充実した保障内容

△：伸びない電費と航続距離 反応の遅いタッチモニター 硬い乗り心地 高めの価格

トヨタ・アーバンクルーザー・デザイン 61kWh（英国仕様）のスペック

英国価格：3万4460ポンド（約703万円）

全長：4285mm

全幅：1800mm

全高：1635mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：8.7秒

航続距離：426km

電費：6.6km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1800kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：59.8kWh

急速充電能力：125kW（DC）

最高出力：174ps

最大トルク：19.6kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動