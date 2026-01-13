

「うたコン」ばけばけコラボ＆冬うたSP

１月20日の『うたコン』（NHK総合よる７時57分〜）は、放送中の朝ドラ「ばけばけ」とのコラボ企画を届ける。

まずは主題歌「笑ったり転んだり」を、夫婦デュオのハンバート ハンバートが今回のための特別なアレンジでパフォーマンス。さらに、「ばけばけ」出演中のヒロイン高石あかり、トミー・バストウ、岡部たかしがインタビュー出演し、「オススメの冬うた」を語る。

ステージでは『大寒』のこの日にちなみ、冬の名曲を特集。藤あや子が「雪 深深」を、五木ひろしが「細雪」を歌唱する。さらに三山ひろしとモーニング娘。’26 が「みんなのうた」で幅広い世代に親しまれる「北風小僧の寒太郎」をパフォーマンス。そして新妻聖子が冬の童謡・唱歌メドレーとして「ペチカ〜冬景色」を披露する。

そして、待ち遠しい春に思いを馳せる名曲として、松田聖子の「赤いスイートピー」をカバーするのがロックバンド Novelbright のボーカル・竹中雄大。

番組後半では、上沼恵美子が大阪弁の歌詞で大切な人への思いを歌う「大阪ラブレター」を、三山ひろしはドラム弾き語りのスタイルで「花とサムライ」を、モーニング娘。’26 は「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」を歌う。そして、五木ひろしは新しい年への希望を込めて、なかにし礼作詞の「VIVA・LA・VIDA！〜生きてるっていいね！〜」を披露する。

「うたコン」放送予定

1月20日（火）後７時57分〜８時42分※NHKＯＮＥでインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり。※NHK大阪ホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演：五木ひろし 上沼恵美子 竹中雄大 新妻聖子 ハンバート ハンバート藤あや子 三山ひろし モーニング娘。’26インタビュー出演: 高石あかり トミー・バストウ 岡部たかし曲順「笑ったり転んだり」 ハンバート ハンバート「雪 深深」 藤あや子「細雪」 五木ひろし「北風小僧の寒太郎」 三山ひろし モーニング娘。’26「ペチカ〜冬景色」 新妻聖子「赤いスイートピー」 竹中雄大 原曲:松田聖子「花とサムライ」 三山ひろし「大阪ラブレター」 上沼恵美子「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」 モーニング娘。’26「VIVA・LA・VIDA！〜生きてるっていいね！〜」 五木ひろし