23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の初回拡大スペシャルが1月13日に放送される。

【写真】淳一（竹内涼真）の初恋の人・万季子を演じる井上真央

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、1月13日放送回のネタバレを含みます。

初回あらすじ

あの日、俺たち４人は罪を犯した。犯した罪を、未来につながることのないタイムカプセルに封印した――。

かつて仲良し４人組だった飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）は、小学６年生の時に《誰にも言えない秘密》を共有。

その後、地元を離れた淳一は仲間たちと一度も会うことがないまま大人になり、いつしか23年の月日が経っていた。

そんなある日、今や刑事となった淳一は故郷の三ツ葉警察署に異動。だが、依然として仲間と再会することはなく、至って平穏な街で職務に従事していた。

一方、淳一の初恋の相手でもある万季子は、圭介と結婚するも離婚。地元で美容室を営みながら、一人息子の正樹（三浦綺羅）を懸命に育てていた。

射殺事件が発生し…

ところが、名門中学への推薦入学が決まったばかりの正樹が、スーパーで万引き！ しかも、直人の兄で、店長を務める佐久間秀之（小柳友）は万季子を呼び出し、警察への通報をちらつかせながら、多額の金銭を要求し…!!

そんな中、事態は思わぬ方向へ進んでいく。



（『再会』／(c)テレビ朝日）

あろうことか、秀之が何者かに射殺される事件が発生したのだ！ 淳一はすぐさま、三ツ葉署の署長・小杉房則（段田安則）が指揮する特別捜査本部に参加。

県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）とバディを組み、捜査を開始するのだが…。