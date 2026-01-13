JUBEEが、ニューシングル「REBIRTH OF NOISE」を1月21日に配信リリースする。

本楽曲は、2026年第1弾となるシングル。1月1日に再始動を告げるティザームービーと最新アーティスト写真を公開したJUBEEは、同楽曲のリリースで、2024年リリースの2ndアルバム『Liberation』から1年以上ぶりの作品リリースとなる。今回は同アルバムのリード楽曲「Dream Smasher feat. Kj」のプロデュースを手がけたKMと再びタッグを組み、溜め込んだフラストレーションを一気に解放した楽曲に仕上がっている。

同楽曲は、群雄割拠のシーンにおいて、白でも黒でもない“グレー”であり続ける揺るぎない決意をシャウトし、“RAP ROCKERS”という新しいジャンルを掲げるJUBEEの新章の開幕を宣言する楽曲となっている。

また、楽曲リリースを記念して1月30日に渋谷 Ruby Roomにて、配信ダウンロード購入者限定入場無料のリリースライブ『REBIRTH OF NOISE』を開催。なお、同公演への抽選申込が1月22日23時59分まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）