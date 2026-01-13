BTSのV（ヴィ）が、韓国のファッション誌『GQ KOREA』2月号の表紙に登場。約8年ぶりとなる赤髪姿を披露し、話題を集めている。

【写真】セクシーな姿や赤髪も！BTS Vの『GQ KOREA』表紙6種【動画】2018年、赤髪でパフォーマンスするV

■BTS Vが妖艶な姿を見せた『GQ KOREA』表紙

『GQ KOREA』2月号では、6種のカバーを用意。いずれもVが、Cartier（カルティエ）のジュエリーを纏っている。1種目はボリューム感のあるファーのジャケットを、素肌に羽織ったスタイリング。鍛え抜かれた胸筋や腹筋を大胆に見せている。そして2種目は、Vの鋭い目力をアップで捉えた赤髪のショット。Vが赤髪を披露するのは2018年以来、約8年ぶりだ。

そのほか上半身裸のVがCartier「パンテール」のブレスレットを右手にはめた物憂げなショットや、ナイフを手に果実を咥えるようなセクシーな横顔ショット、ハイネックで鼻から下を隠した姿や顔の右半分を隠したミステリアスなショットも。大人の魅力を存分に放っている。『GQ KOREA』のアカウントではムービーも公開された。

SNSでは「久しぶりの赤髪テテだ」「赤髪最高…」「Fake Loveのテテを思い出す」「久しぶりの赤髪にドキッとした」「存在がアートすぎる」「2026年に赤髪テテみれるとは」「黒赤両方とも魅力爆発」「お顔の造形美が引き立ってる」「美しさの象徴」「腹筋に釘付け」など、大きな反響を集めている。

■2018年『MAMA』でのBTS Vの赤髪姿