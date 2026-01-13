【生活支援給付金】いま申請すれば1世帯あたり「3万円」支給される自治体も!? 対象となる世帯とは？

例1：東京都江戸川区（1世帯あたり3万円／住民税非課税世帯など）

東京都江戸川区は、物価高騰による負担増を踏まえ、国の「重点支援地方交付金」を活用して低所得世帯へ給付金を支給する制度を案内しています。

制度の柱として、基準日において江戸川区に住民登録があり、令和7年度住民税均等割が非課税の世帯に対して1世帯あたり3万円を支給するとしています。また、別枠として、基準日において江戸川区に住民登録があり、住民税均等割のみ課税世帯に対しては1世帯あたり1万円という区分も設けています。

対象判定の基準日や、世帯全員が住民税均等割が課税されている人の扶養親族等となっている場合は対象外となる点など、注意事項も明記されています。



例2：東京都世田谷区（1世帯あたり2万円／住民税非課税または均等割のみ課税世帯）

東京都世田谷区も、国の総合経済対策を受けて、食料品などの購入負担の軽減を目的とする給付金を案内しており、基準日に世田谷区に住民登録があり、かつ、世帯全員が令和7年度分の住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり2万円の支給としています。

基準日や、支給の案内（支給のお知らせのはがき／確認書兼申請書の封筒）の送付、振込時期の見込みなども段階的に示されています。



例3：東京都練馬区（1世帯あたり2万円／住民税非課税世帯・児童扶養手当受給世帯・家計急変世帯）

東京都練馬区は「令和7年度第2回物価高騰対策給付金」として、1世帯あたり2万円を支給するとしています。

対象世帯は、（1）住民税非課税世帯、（2）児童扶養手当受給世帯、（3）家計急変世帯のいずれかに該当する世帯で、基準日時点で練馬区に住民登録があることが示されています。

具体的な手続きや申請期限などの詳細は、区報・区ホームページで周知予定である旨も記載されています。



例4：静岡県沼津市（1人あたり6000円／全市民対象の給付）

静岡県沼津市の案内ページでは、国の重点支援地方交付金等を活用し、基準日に沼津市に住民登録があるすべての市民を対象に「1人あたり6000円」を支給する「生活支援給付金」を掲げています。

支給方法は、住民登録上の世帯主の預貯金口座へ、世帯員分をまとめて振り込みを基本とし、申請不要の「プッシュ型方式等」で進める方針や、口座確認が必要な世帯には確認書を送付する旨も示されています。

このように、自治体によっては「低所得世帯向け」に限らず、広く市民全体を対象とする設計もあり得る点が分かります。



自治体ごとに制度設計が異なる点に注意

今回確認した範囲でも、同じ「生活支援」「物価高騰対策」という枠組みの中で、支給額が1世帯あたり3万円の自治体がある一方、2万円の自治体もあり、さらに「低所得世帯向け」に限らない給付（例：全市民対象）もあります。

したがって、仮に友人が3万円もらったから自分も同じとは言い切れず、居住自治体の要件を公式情報で確認することが前提になります。



まとめ

生活支援給付金（物価高騰対策給付金など）は、自治体ごとに制度の有無や対象要件、支給額などが異なります。実例として、江戸川区では住民税非課税世帯に1世帯3万円の枠がある一方、世田谷区・練馬区は1世帯2万円、沼津市は全市民対象で1人6000円というように設計が分かれています。

「自分が対象かどうか」は、住民税の課税状況、基準日（住民登録日）、扶養の扱い、家計急変の該当性などで左右されます。給付金を装った詐欺注意喚起を行う自治体もあるため、申請や口座情報の取り扱いは必ず公式情報を起点に確認し、案内が届いた場合は記載内容（期限・手続きなど）を落ち着いて確認することが重要です。



出典

江戸川区 令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金

世田谷区 令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金について

練馬区 令和7年度第2回物価高騰対策給付金のご案内

沼津市 【6千円給付】生活支援給付金について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー