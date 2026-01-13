Èø¤ò°ú¤¤¤¿¡È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹ÁûÆ°¡É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò½ä¤ë°Õ¸«¤ÎÁê°ã¡Ä¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄÂàÇ¤¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï¡©
¡¡Âç¤¤Ê´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¸ÅÁã¡É¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï¤ï¤º¤«7¥«·î¤Ç½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¸ÅÁã¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Øµ¢´Ô¡£½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã·è¾¡¤Ç¡È½ÉÅ¨¡É¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤ÆÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ø´ø¤·¤¿Ìó7¥«·î´Ö¤ÎÀïÀÓ¤Ï24¾¡4Ê¬6ÇÔ¡£³«ËëÄ¾¸å¤ÎÀª¤¤¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¡Ö4¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤¤ë7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËX¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤È¶¦Æ®¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤ÏºòÇ¯12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬15Àá¥»¥ë¥¿Àï¤«¤é¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤ÈX¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£ËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç2¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤Î°ìÀï¤«¤é»Ø´ø´±¤Î¾Íè¤Ø¤Îµ¿Ç°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Î·èÃÇ¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Éé½ý¼Ô¤ÎÂ³½Ð¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ô¥ó¥È¥¥¥¹»á¤ò¥á¥Ç¥£¥«¥ëÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤·¤«¤·¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥«¥á¥ó¥Õ¥©¥ë¥Æ»á¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥ó¥È¥¥¥¹»á¤ÎÉüµ¢¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ÂàÇ¤¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï°ìÉô¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬ÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤È°®¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ØÄ¾¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤Ë¼Õºá¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËX¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î¸¢°Ò¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤È¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÀï½Ñ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡ÖX¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ÏÁ´¸¢¤ò°®¤ë²ñÄ¹¤È¶ä²Ï·Ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤È¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
