ノノガファイナリスト「ふみの」ちゃんみな提供のデビュー曲でTikTok×Spotify「Buzz Tracker」2026年1月度Monthly Artistに選出

ちゃんみな主宰の新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとして、1月11日にデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのが、ショートムービープラットフォーム TikTok とオーディオストリーミングサービス Spotify による共同プログラム「Buzz Tracker」において、2026年1月度（第46弾）のMonthly Artistに選出された。

■「ちゃんみなさんから見た『私』を書き下ろしてくれた曲です！」（ふみの）

“Buzz（バズ・流行り）”＋“Track（楽曲・追跡する）”を掛け合わせた「Buzz Tracker」は、TikTokとSpotifyが毎月1組の注目アーティストを共同で応援するプログラム。両者の「Buzz Tracker」プレイリストでは、ふみののデビュー曲 「favorite song」 がピックアップされており、併せて、ふみののTikTok公式アカウントでは、TikTokでしか観ることができない様々な投稿が行われる予定だ。

ふみのは、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』において、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリストのひとり。参加時には、ちゃんみなから「R＆Bに革命が起こる歌声」と評され、その圧倒的な歌唱力に加え、ギターやピアノを自在に操る演奏力を兼ね備えた才能が高く評価された。静謐な弾き語りから、躍動感溢れるバンドサウンドまで、ジャンルや表現に縛られず、自由自在に自身の世界観を描き出すシンガーソングライターである。

1月11日に配信リリースされたデビュー曲「favorite song」は、これからシンガーソングライターとして歩み出すふみのへ向けて、ちゃんみなから“贈り物”として書き下ろされた一曲。ふみのをちゃんみな自身の視点で描き、自分自身を楽曲に見立てたかわいらしい歌詞の世界観に、エレキギターが印象的なポップロックのバンドサウンドを重ねている。等身大でありながら芯の強さを感じさせるその表現は、聴く人の背中をそっと押すような、前向きなエネルギーに満ちた“ビタミンソング”に仕上がっている。

デビュー当日にはテレビで生パフォーマンスを披露し、同日にMVも公開されるなど、新人としては異例とも言えるスピード感で注目を集めているふみの。今回の「Buzz Tracker」選出をきっかけに、TikTok、Spotifyを中心とした今後の展開にも注目だ。

■【画像】ふみのアーティスト写真

■ふみの コメント