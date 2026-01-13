3匹のかわいい猫ちゃんと暮らす飼い主さんの“とある1日”が反響を呼んでいます。

熱視線を浴びながらの目覚めと、大歓迎を受けての帰宅を記録した動画は6万再生を突破するとともに、「主様の幸せを観てこちらも幸せ」「こんな日常が続きますように」との声が寄せられています。

【動画：飼い主さんが帰ってくると、猫が『大喜び』して…あまりにも可愛い『熱烈大歓迎』】

白黒ハチワレ猫・くろまめちゃんと迎える朝

キジトラ猫『うすくち』『こいくち』ちゃん姉妹、白黒ハチワレ猫『くろまめ』ちゃんの日常が大好評の人気YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、大好きな飼い主さんの帰宅に大喜びするニャンズの動画です。

その朝は白黒ハチワレ猫・くろまめちゃんによる“監視下”で目覚めたという飼い主さん。動画冒頭には、お布団に仰向けになった飼い主さんと、その右肩に体をもたれ、飼い主さんのお顔を至近距離から見つめるくろまめちゃんの姿がありました。

この後、くろまめちゃんはさらに身を乗り出し、飼い主さんのお顔に頬を預けた姿勢でリラックスを。くつろぎのひとときを邪魔したくない飼い主さんが体を起こせずにいるなか、当の彼女は「早く起きて」と言わんばかりに飼い主さんの頬を甘噛みしたのだとか。

朝食のあとは……

飼い主さん起床後、朝食を済ませたニャンズは各々猫ちゃん用お布団に潜り込み、まったりとした二度寝タイムを満喫。その間に外出準備を済ませた飼い主さんは、ニャンズにお留守番をお願いして出発されたといいますが……。

飼い主さんの帰宅に喜び大爆発！

動画中盤には飼い主さんの帰宅を出迎えるニャンズが。くろまめちゃんは爪とぎで嬉しさを表現したのち、床に転がって甘える仕草を見せてくれたそう。また、抱っこが待ちきれない様子の彼女は、飼い主さんの胸へと飛び込み、肩へ移動を。飼い主さんのお顔に頬をすり寄せ、再会を喜んだようです。

また、食料品を冷蔵庫内に片づける飼い主さんの傍らで、床に置かれたエコバッグをそっと持ち去るうすくちちゃんの姿も。その後は飼い主さんに体をすり寄せたり、“喜びのクネクネ”を披露するなど、くろまめちゃんに負けない熱量で飼い主さんの帰宅を歓迎したとのことです。

至近距離からの“監視”と甘噛みでの起床に、帰宅時の熱烈歓迎を捉えた動画には、「何回も見てしまぃした～(笑)帰ってきて、こんなに熱烈歓迎されたらめっちゃ嬉しいですよね。推しはまめちゃんですが、みんな可愛すぎ～」「こんなに、ニャンズに喜んで大好きアピールされて飼い主冥利に尽きますね。本当、可愛い。猫用お布団も、上手に使ってくれてる。賢いし良い子達ですね」との声が相次いでいます。

うすくち・こいくちちゃん姉妹も、くろまめちゃんも、元はお外で暮らしていた猫ちゃん。人気YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、彼女たちを家族に迎えるに至った経緯はもちろん、ニャンズと過ごす幸せいっぱいの日常動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。