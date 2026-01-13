　リバプールは12日、FAカップ3回戦でバーンズリー(イングランド3部相当)と対戦し、前半40分にまさかの失点を喫した。

　2-0で迎えた前半40分だった。リバプールは相手のカウンターに対し、MFドミニク・ショボスライが戻って難なく処理したが、ここでまさかのミスが起きた。相手のプレスを受ける中で自陣ゴール前までドリブルで運んだ後、ショボスライは足裏でGKにパスを渡そうとしたが、うまくボールが転がらず。これをMFアダム・フィリップスに拾われ、そのままゴールマウスに流し込まれた。

　ショボスライは前半40分、見事なミドルシュートで先制点を奪っていたが、その活躍を帳消しにするような緩慢なミス。大手メディア『ジ・アスレティック』で番記者を務めるジェームズ・ピアース氏は「間違いなくリバプールがKOPエンド(スタンドの愛称)で許した中で最も馬鹿げたゴールの一つに数えられる」「不可解なミス」と酷評した。