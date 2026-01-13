「今年こそは成長しよう」と思いながら、気づけば毎年同じ1年を過ごしている――。

そんな人に手に取ってほしいのが、ビジネス書 『こうやって、すぐに動ける人になる。』 （ゆる麻布著・PHP研究所）と、 『ベンチャーの作法』 （高野秀敏著・ダイヤモンド社）だ。時代と逆行するようなストイックな内容ながら、「今の時代に、ここまで忖度なく本質を教えてくれる本はない」「読んだ瞬間から、行動せずにはいられなくなる」と話題になっている。この記事では、著者のゆる麻布氏と高野氏が「2026年に成功する人の働き方」について語った対談から、その一部をお届けしよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「もらえる価値」より「与えられる価値」を考えろ

――「今の仕事が向いていない」と悩む人に対して、お二人ならどう答えますか？

高野秀敏（以下、高野） 「今、自分は結果を出せる環境にいるのかどうか」を考えることは大事だと思います。

「どんな環境でも結果を出せ！」と言いたいところではありますが、実際には、自分の強みと会社のマーケット、その両方が揃っていないと結果は出ません。

だからまずは、「今の仕事が向いていない」という感情が単なる言い訳なのか、それとも総合的に見た判断なのか、ここをちゃんと見定める必要がありますね。

あと、最後までやり切ってもいないのに、「いや、うちの会社じゃ無理なんですよ」って言う人も多い。

でもどこの会社にも、しんどい時期って必ずあります。

そこを乗り越えずに環境を変えてしまうと、結局、どこに行っても同じ壁にぶつかります。

ハードシングスを乗り越えた経験がある方が、長期的には強いと思います。

ゆる麻布（以下、ゆる） 自分との相性はもちろんですけど、「自分がバリューを出せるかどうか」という視点も、かなり大事ですよね。

本来は「自分が貢献できる会社に行く」というのが、転職の本質だと思うんです。

でも「給料が高い」という理由だけで転職してしまうと、その給料に見合う価値を自分が出せるかどうかわからないじゃないですか。

貢献できないのに給料が高いところに行くのは、正直、しばらくしたらクビになる未来しか見えないですよね。

高野 そこに気づけない人はめちゃくちゃ多いです。困ったことに。

結果を出せない「家族」は、いらない

高野 転職に悩んでいる人と面談していても、「次に行く会社で、いつまでに、どんな結果を出せそうですか？」と聞くと、だいたい「うーん」って言葉に詰まってしまいます。

ゆる たぶんこれ、「会社に言われたことをやればいい」みたいに考えている人が多いからですよね。

高野 そう思います。

転職希望者と面談をしていて思うのが、社長を盲目的に信じる人が多いということです。

「次は信頼できる社長のもとで働きたいです」って言う人、めちゃくちゃ多い。

でも、社長がなんでも教えてくれるわけではありません。

自分が出せる価値は、自分で考えなくてはいけないんです。

ゆる 「なんでもやります！」みたいな人は多いですよね。

その前に「何ができるのか」をきちんと言語化してほしい。

高野 よく「社員は家族です」って言う会社もありますけど、そういう会社ほど普通にリストラしてたりします。

あれって、「結果を出して貢献してくれる人が家族」という意味であって、「結果を出せない人を養う」という意味ではないんですよね。

ゆる そりゃ、そうですよね。

貢献しないやつ、いらねえもん。

あえて「時代遅れの業界」に飛び込むという選択

ゆる 貢献が先で、そこから給料が上がっていく。

これは当たり前の話だと思います。

だから本当に優秀な人なら、あえてちょっと時代遅れに見える業界に飛び込むという選択も全然ありだと思います。

時代遅れの業界でゴリゴリっと革命を起こせば、結果も出るし給料も上がると思います。

実際、本の中でもこう書いています。

ワイが新しいビジネスに参入する時の鉄則は、自分の強みが活かせて、そして競合がしょぼい業界なんだわ。

――『こうやって、すぐに動ける人になる。』216ページ

無理に「格好いい業界」になんて行かなくていい。

自分の価値を発揮できるのはどこか。

それを考えてもらいたいですね。

（本稿は、書籍『ベンチャーの作法』に関連した対談記事です。書籍では「なにがあっても結果を出す人の働き方」を多数紹介しています。）