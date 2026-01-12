¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎSNS¤â¼é¤ì¤º¡©¡¡B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎX¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°Èï³²¡¢¡ÈÌäÂê²èÁü¡ÉÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÃ²¤¡ÖÊ¿²º¤ÊÆü¤¬¤Ê¤¤¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£Ìó450Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëINEOS¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä¡¢²áµî¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë0-7¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ºÝ¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¡¢°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÅê¹Æ¤ä¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÌµ»ö¤Ë²óÉü¤·¡¢°ìÏ¢¤Î´ñÈ´¤ÊÅê¹Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¼éÈ÷¤ÎÀÈ¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤é¼é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÃ²¤¯À¼¤Þ¤ÇÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÊÌ¤Î·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£