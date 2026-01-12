¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¼ç¾­¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£Ìó450Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëINEOS¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä¡¢²áµî¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë0-7¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ºÝ¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¡¢°­¼Á¤ÊÅê¹Æ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÅê¹Æ¤ä¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÌµ»ö¤Ë²óÉü¤·¡¢°ìÏ¢¤Î´ñÈ´¤ÊÅê¹Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈéÆù¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«µÔÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï°ì»þ¾Ð¤¤¤Èº¤ÏÇ¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¼éÈ÷¤ÎÀÈ¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤é¼é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÃ²¤¯À¼¤Þ¤ÇÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¶ì¶­¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÊÌ¤Î·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£