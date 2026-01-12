¡Ú¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡Û¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ
¡¡1·î12Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G3¡¦¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢Ã»´üÌÈµö¤ÇÍèÆüÃæ¤Î¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬µ³¾è¤·¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤¬9ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄãÉ¾²Á¤òÊ¤¤·¤Æ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥óµ³¼ê¤âJRA½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢Ã»´üÌÈµö2½µÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤â½Å¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥³¥á¥ó¥È
1Ãå¡¡¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯
T.¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥óµ³¼ê
¡Ö¤³¤Î½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î½Å¾Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü½é¤á¤Æ¤Î¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¯¤·¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤âÆ»Ãæ¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Á°È¾¾¯¤·¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¥ê¥º¥à¤òÂç»ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤ÇÁ°¤¬³«¤¤¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½¸Ãæ¤ò·ç¤¯¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤âÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÇÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÇÏÂÎ¤â¤â¤¦»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡1·î12Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡ÊG3¡¦3ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢T.¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥óµ³¾è¤Î9ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥à¡¼¥Ö¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë¡Ë¡¢3Ãå¤Ë3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥È¥é¥à¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÌîÃæ¸Æó¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:33.4¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡¢¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤Ï5Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¡¢¥Ð¥ë¥»¥·¡¼¥È¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î¡Ë¤Ï4ÃåÇÔÂà¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡Ä¥·¥ó¥¶¥óµÇ°9ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¤¤¹
¡¡T.¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥óµ³¾è¤Î9ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¿ÍÇÏ¤È¤â¤Ë´ò¤·¤¤½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÆâ¡¹¾å¼ê¤¯ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢½ª»Ï¥í¥¹¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á²ó¤ê¡£Ä¾ÀþÆþ¸ý¤Ç¤âÆâ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ò¿Þ¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È1¥Ï¥í¥óÉÕ¶á¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¸åÂ³¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«»ö¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£T.¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥óµ³¼ê¤Ïº£Ç¯¥É¥¤¥ÄµòÅÀ¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡£1·î4Æü¤«¤é¤ÎÃ»´üÌÈµöÍèÆü¤Ç¡¢Áá¤¯¤â½Å¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡¡3Àï2¾¡
¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé¡Ë
Éã¡§¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢
Êì¡§¥·¡¼¥Ö¥ë¥Ã¥¯
ÊìÉã¡§Hinchinbrook
ÇÏ¼ç¡§¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡¡T.¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥ó
2Ãå¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¥à¡¼¥Ö¡¡ÃÄÌîÂçÀ®
3Ãå¡¡¥¢¥ë¥È¥é¥à¥¹¡¡´äÅÄË¾Íè
4Ãå¡¡¥Ð¥ë¥»¥·¡¼¥È¡¡ËÌÂ¼Í§°ì
5Ãå¡¡¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª¡¡C.¥ë¥á¡¼¥ë
6Ãå¡¡¥¨¥¤¥º¥ë¥Ö¥ë¡¼¥à¡¡ÃÓÅº¸¬°ì
7Ãå¡¡¥Õ¥©¥ë¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡¡À¾Â¼½ßÌé
8Ãå¡¡¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ð¥Ë¡¼¡¡»Åç¹î½Ù
9Ãå¡¡¥Ç¥£¥¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¡ÉðË
10Ãå¡¡¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥Ö¥é¡¼¥ô¡¡¾¾»³¹°Ê¿
11Ãå¡¡¥«¥¯¥¦¥Á¡¡Æ£²¬Í¤²ð
12Ãå¡¡¥È¥ß¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¡¡ºä°æÎÜÀ±
13Ãå¡¡¥¯¡¼¥ë¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¡µÈÂ¼À¿Ç·½õ
14Ãå¡¡¥×¥ì¥À¥È¥¥¡¼¥ë¡¡µµÅÄ²¹¿´
15Ãå¡¡¥Õ¥ì¥¤¥à¥¹¥¿¡¼¡¡¹â¿ùÍùóÊ
16Ãå¡¡¥ë¡¼¥È¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡¡´äÅÄ¹¯À¿