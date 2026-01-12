北京経済技術開発区、未来産業の展開を加速―中国

22の重点プロジェクトが契約締結・着工し、10のモデルプロジェクトが順次建設を開始した。2026年の年明けとともに、北京経済技術開発区（北京亦荘）はスピードを上げて始動し、未来産業の発展に全力を注いでいる。経済日報が伝えた。

今回契約が締結された産業プロジェクトのうち、未来産業関連プロジェクトが80%を超えている。うち、佰航智能汽車は経済技術開発区内に自動車製造会社を設立し、レベル4自動運転量産車の設計・開発を行う予定だ。中興通訊（ZTE）はAIと6Gの二つの分野に注力し、通信技術とデジタル技術の「ダブル・チェーンリーダー（産業チェーンを牽引する企業）」として、経済技術開発区内に6社の企業を設立する。

なぜ業界の大手が次々と進出しているのか？「第14次五カ年計画（2021−25年）」期間中、北京経済技術開発区の地域内総生産（GRP）は年平均10％の成長率を維持し、集積回路製造設備産業は全国をリードし、「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」型の「小巨人」企業（高い成長性または大きい発展のポテンシャルを持つテクノロジーイノベーション中小企業）やPCT（特許協力条約）国際特許数では全国の経済技術開発区で上位に入っている。

地域の総合経済力が大幅に向上した背景には、現代的産業システムが全面的に整備されたことがある。「第14次五カ年計画」期間中、北京経済技術開発区の新世代情報技術産業、先端自動車・新エネルギースマートカー産業、バイオテクノロジー・ヘルスケア産業、ロボット・スマート製造産業などの主要産業は年平均8％の成長率を示し、未来産業の一定規模以上の企業数は北京市全体の4分の1を占め、六つの1000億元（約2兆2500億円）規模の産業クラスターが形成された。

北京経済技術開発区活動委員会書記の孔磊（コン・レイ）氏は、「『第15次五カ年計画（2026−30年）』期間においては、基幹産業の基盤を固めるとともに、エンボディドAI、商業宇宙、6G、量子技術、ブレイン・マシン・インタフェース、合成生物学などの未来産業の発展を強力に推進し、より高次元の新たな質の生産力のモデルエリアを構築する。起業家の想像力、科学者の創造力、革新的企業の成長力が一体となった発展エコシステムの構築に全力を挙げ、経済の質と効率、都市の景観、民生・福祉などにおける全面的な躍進を実現する」と表明した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）