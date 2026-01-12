地域限定からあげクンや名店コラボ！ローソン「ご当地！近畿 うまいもん祭」

ローソンが、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

近畿地区のローソン店舗にて、地元の名店監修商品やご当地食材を使用した計9品が発売されます。

ローソン「ご当地！近畿 うまいもん祭」

発売日：2026年1月13日(火)

販売エリア：近畿地区のローソン店舗（約2,500店）

ローソンが展開する「ご当地！うまいもん祭」では、全国を7つの地域に分け、各地のご当地食材やソウルフードとコラボレーションした商品を展開。

近畿地区では、老舗食品メーカー「くらこん」や「京大カレー部」、さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」などとコラボレーションした魅力的なラインナップが登場します。

「祭り」の名称通り、多彩なご当地グルメをお祭り感覚で楽しめる企画。

地域の魅力をマチのローソンから発信し、ニッポン全国を元気に盛り上げる取り組みです。

からあげクン 関西だししょうゆ味

価格：298円(税込)

地域限定発売の「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」をからあげクンで再現。

ふんわり豊かなかつおの風味と、まろやかな昆布のうまみが味わい深い一品です。

塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり

価格：203円(税込)

大阪府枚方市の老舗食品メーカー「くらこん」の看板商品“くらこん塩こんぶ”とのコラボ商品。

昆布本来の旨みと甘みが特長の“くらこん塩こんぶ”を混ぜ込んだごはんに、わさびをきかせたツナマヨを中具として使用。

爽やかなわさびの風味と塩昆布の味わいが絶妙にマッチします。

塩こんぶごはんと明太ツナマヨネーズ

価格：203円(税込)

こちらも“くらこん塩こんぶ”を使用したコラボおにぎり。

ごはんに塩昆布を混ぜ込み、中具には明太子入りのツナマヨネーズを採用。

明太子のピリッとした辛み、ツナマヨのまろやかさ、そして塩昆布の味わいがよく合う一品。

京大カレー部共同開発 レモンポークカレー

価格：697円(税込)

スパイスに関することなら“何でも”活動範囲とする総合料理サークル「京大カレー部」との共同開発メニュー。

豚バラの旨みと塩レモンを効かせた、新感覚のスパイスカレー。

豚バラとスパイスのピリッとした刺激と旨みを同時に楽しめます。

京大カレー部共同開発 こだわりカレーパン(淡路島産玉ねぎ)

価格：167円(税込)

同じく京大カレー部と共同開発したこだわりのカレーパン。

もっちりとした食感のパン生地の中に、ローソンファーム兵庫で栽培した“淡路島産玉ねぎ”入りのカレーフィリングを包み込みました。

きのことひき肉の旨みを活かし、独自配合のスパイスで甘口に仕上げられています。

らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール 4個入

価格：376円(税込)

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」監修のスイーツ。

同店の「ポテトアップルパイ」の味をイメージしたもち食感ロールです。

もちもちとした食感の生地にさつまいもあんを塗り、果肉がしっかりと感じられるジューシーなシナモン入りりんごジャムと、さつまいも風味のクリームを巻き上げました。

じゅわっと甘さ広がる きつねうどん

価格：538円(税込)

かつお節、宗田節、さば節、北海道産真昆布、煮干し等のだしやエキスを使用した、雑味とにごりのない関西風出汁が特徴。

もちもちとした食感のうどんに、甘いきつね揚げとネギをトッピング。

お揚げの甘さが出汁に広がる味わいです。

たまごカツサンド

価格：397円(税込)

大阪のご当地グルメ「たまごカツサンド」をイメージしたサンドイッチ。

だしをきかせたたまご焼に衣をつけて揚げ、からしマヨソースを内側に塗ったパンでサンド。

たまごカツの食感と風味が楽しめます。

おだしのきいた肉吸い

価格：397円(税込)

肉うどんからうどんを抜いた肉の吸い物である、関西のご当地グルメ「肉吸い」をイメージ。

カツオと昆布のだしをきかせた汁に、牛肉、豆腐、ねぎを合わせました。

だしの旨みが染み渡る一品。

近畿エリアの魅力を詰め込んだ全9品のラインナップ。

ローソン「ご当地！近畿 うまいもん祭」商品の紹介でした。

