地域限定からあげクンや名店コラボ！ローソン「ご当地！近畿 うまいもん祭」
ローソンが、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。
近畿地区のローソン店舗にて、地元の名店監修商品やご当地食材を使用した計9品が発売されます。
ローソン「ご当地！近畿 うまいもん祭」
発売日：2026年1月13日(火)
販売エリア：近畿地区のローソン店舗（約2,500店）
ローソンが展開する「ご当地！うまいもん祭」では、全国を7つの地域に分け、各地のご当地食材やソウルフードとコラボレーションした商品を展開。
近畿地区では、老舗食品メーカー「くらこん」や「京大カレー部」、さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」などとコラボレーションした魅力的なラインナップが登場します。
「祭り」の名称通り、多彩なご当地グルメをお祭り感覚で楽しめる企画。
地域の魅力をマチのローソンから発信し、ニッポン全国を元気に盛り上げる取り組みです。
からあげクン 関西だししょうゆ味
価格：298円(税込)
地域限定発売の「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」をからあげクンで再現。
ふんわり豊かなかつおの風味と、まろやかな昆布のうまみが味わい深い一品です。
塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり
価格：203円(税込)
大阪府枚方市の老舗食品メーカー「くらこん」の看板商品“くらこん塩こんぶ”とのコラボ商品。
昆布本来の旨みと甘みが特長の“くらこん塩こんぶ”を混ぜ込んだごはんに、わさびをきかせたツナマヨを中具として使用。
爽やかなわさびの風味と塩昆布の味わいが絶妙にマッチします。
塩こんぶごはんと明太ツナマヨネーズ
価格：203円(税込)
こちらも“くらこん塩こんぶ”を使用したコラボおにぎり。
ごはんに塩昆布を混ぜ込み、中具には明太子入りのツナマヨネーズを採用。
明太子のピリッとした辛み、ツナマヨのまろやかさ、そして塩昆布の味わいがよく合う一品。
京大カレー部共同開発 レモンポークカレー
価格：697円(税込)
スパイスに関することなら“何でも”活動範囲とする総合料理サークル「京大カレー部」との共同開発メニュー。
豚バラの旨みと塩レモンを効かせた、新感覚のスパイスカレー。
豚バラとスパイスのピリッとした刺激と旨みを同時に楽しめます。
京大カレー部共同開発 こだわりカレーパン(淡路島産玉ねぎ)
価格：167円(税込)
同じく京大カレー部と共同開発したこだわりのカレーパン。
もっちりとした食感のパン生地の中に、ローソンファーム兵庫で栽培した“淡路島産玉ねぎ”入りのカレーフィリングを包み込みました。
きのことひき肉の旨みを活かし、独自配合のスパイスで甘口に仕上げられています。
らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール 4個入
価格：376円(税込)
さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」監修のスイーツ。
同店の「ポテトアップルパイ」の味をイメージしたもち食感ロールです。
もちもちとした食感の生地にさつまいもあんを塗り、果肉がしっかりと感じられるジューシーなシナモン入りりんごジャムと、さつまいも風味のクリームを巻き上げました。
じゅわっと甘さ広がる きつねうどん
価格：538円(税込)
かつお節、宗田節、さば節、北海道産真昆布、煮干し等のだしやエキスを使用した、雑味とにごりのない関西風出汁が特徴。
もちもちとした食感のうどんに、甘いきつね揚げとネギをトッピング。
お揚げの甘さが出汁に広がる味わいです。
たまごカツサンド
価格：397円(税込)
大阪のご当地グルメ「たまごカツサンド」をイメージしたサンドイッチ。
だしをきかせたたまご焼に衣をつけて揚げ、からしマヨソースを内側に塗ったパンでサンド。
たまごカツの食感と風味が楽しめます。
おだしのきいた肉吸い
価格：397円(税込)
肉うどんからうどんを抜いた肉の吸い物である、関西のご当地グルメ「肉吸い」をイメージ。
カツオと昆布のだしをきかせた汁に、牛肉、豆腐、ねぎを合わせました。
だしの旨みが染み渡る一品。
近畿エリアの魅力を詰め込んだ全9品のラインナップ。
ローソン「ご当地！近畿 うまいもん祭」商品の紹介でした。
