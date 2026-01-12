新年早々、複数の外資系機関が中国経済を楽観視

新年早々、世界の複数の外資系機関が相次いで年次見通し報告書を発表し、中国の経済発展に対する前向きな予測を示しています。

ゴールドマン・サックス（GS）が発表したマクロ報告書『中国2026年見通し：新たな原動力の探求』は、中国の2026年の実質GDPを市場の共通予測である4．5％を上回る4．8％と予想しています。

世界銀行、国際通貨基金（IMF）、アジア開発銀行なども最近、相次いで2025年の中国経済成長率の見通しを上方修正しており、安定を保ちつつ好転し、長期的に向上する中国経済の傾向に共感していることを浮き彫りにしました。IMFの予測では、中国経済は2025年が5．0％、2026年は4．5％の成長と予想しており、2025年10月の『世界経済見通し』の予測値からそれぞれ0．2ポイント、0．3ポイント上方修正しています。

ドイツ銀行の中国地区チーフエコノミストを務める熊奕氏は中国経済の2026年の成長の駆動力について、「消費が引き続き経済成長の主要なエンジンとなり、GDP成長に対する投資の貢献度が回復し、輸出は力強い勢いを維持するだろう」と述べました。（提供/CRI）