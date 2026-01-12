»Ò¤É¤â¤Î³ØÎò¤ÈÇ¯¼ý¤ÏŽ¢À¸¤Þ¤ìŽ£¤Ç·è¤Þ¤ë¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀŽ¢Æ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬°é¤ÄÍµÊ¡²ÈÄíŽ£¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
¢§Âè3°Ì¡¡»Ò¤É¤â¤Î³ØÎò¤ÈÇ¯¼ý¤ÏŽ¢À¸¤Þ¤ìŽ£¤Ç·è¤Þ¤ë¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀŽ¢Æ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬°é¤ÄÍµÊ¡²ÈÄíŽ£¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È
¢£¿Æ»Ò¤Î¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¶¦ÄÌÅÀ¡×
¿Æ¤¬¶â»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤À¤±¤É¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡×¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¹Ãæ¤Î¿Æ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¡£´é¤ä¹ü³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤äÏÃ¤·Êý¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Þ¤Ç¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É»÷¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î¡Ö»÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¡¢³ØÎò¤ä¼ýÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª¤ÊÎÎ°è¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìÂçÀ¸¤ÎÌó20¡ó¤¬Ç¯¼ý1250Ëü±ß°Ê¾å¤Î²ÈÄí½Ð¿È
ÅìµþÂç³Ø³ØÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Î¡Ø2023Ç¯ÅÙ ³ØÀ¸À¸³è¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1250Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Î²ÈÄí½Ð¿È¤ÎÅìÂçÀ¸¤ÏÁ´ÂÎ¤Î20.4¡ó¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö950Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Î²ÈÄí¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï42.2¡ó¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó536Ëü±ß¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¡¢2024Ç¯¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅìÂçÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ¤«¤é¸«¤ë¤È2ÇÜ°Ê¾å¤Î¹â½êÆÀ²ÈÄí½Ð¿È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é½¬¤¤»ö¤ä¼õ¸³½àÈ÷¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°é´Ä¶¤Îº¹¤¬³ØÎÏ¤ä¿ÊÏ©¤Îº¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡ÖÂç³Ø¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¡Ö¹â¼ýÆþ¤Î¿¦¶È¡×¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿²ÈÄí¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Î¼ýÆþ¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¿Æ¤¬¶â»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤Ï¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Èµ¿Ìä·Á¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È·¹¸þ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ñËÜ¼çµÁ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ½ÎÏ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£³¬ÁØ¤Î¸ÇÄê²½¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤è¤êÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Î¼ýÆþ¤È»Ò¤É¤â¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¿Æ¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬¶µ°é´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¼ýÆþ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤â¤·¡Ö¿Æ¤¬¶â»ý¤Á¤Ê¤é100¡ó»Ò¤É¤â¤â¶â»ý¤Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö¿ÈÊ¬À©¼Ò²ñ¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¥³¡¼¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÅØÎÏ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡½¡½ÃæÀ¤¤Îµ®Â²À©ÅÙ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¤½¤Î´ØÏ¢¤¬10¡óÄøÅÙ¤Ê¤é¡¢¡Ö¿Æ¤¬Äã½êÆÀ¤Ç¤â¹â½êÆÀÁØ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÈÅØÎÏ¤ÇÀÚ¤ê³«¤±¤ë¼Ò²ñ¡É¤È¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¸½ÂåÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡100¡ó¤Ë¶á¤¤¡Ö³¬µé¼Ò²ñ¡×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â10¡ó¤Ë¶á¤¤¡ÖÎ®Æ°¼Ò²ñ¡×¤«¡½¡½¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Î½êÆÀ¤¬»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¼å¤á¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤ÎÀ¯ºö¤¬Í¸ú¤Ç¡¢¸Ä¿Í¡¦²ÈÄí¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤È¼Â¾Ú¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Æ¤È»Ò¤Î¼ýÆþ¤Î´Ø·¸¤òÂ¬¤ëÊªº¹¤·
¤³¤Î¡Ö¿Æ¤Î½êÆÀ¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É»Ò¤É¤â¤ËµÚ¤Ö¤Î¤«¡×¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¿»ØÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÀ¤Âå´Ö½êÆÀÃÆÎÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ØÉ¸¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¡Ö¿Æ¤Î½êÆÀ¤ÎÊÑ²½¤¬»Ò¤Î½êÆÀ¤Ë¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÄã¤¤¤Û¤É¡¢¡Ö¿Æ¤Î½êÆÀ¤ÎÂ¿²É¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Î½êÆÀ¤¬·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤Âå´Ö½êÆÀÃÆÎÏÀ¤ò»È¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤É¤Î¹ñ¤¬³¬ÁØ¸ÇÄê¼Ò²ñ¡×¤Ç¡¢¤É¤Î¹ñ¤¬¡ÖÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¡×¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ËÌ²¤½ô¹ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤Âå´Ö½êÆÀÃÆÎÏÀ¤¬ÃËÀ¤Ç0.1¡Á0.25¡¢½÷À¤Ç0.005¡Á0.02¤ÈÈó¾ï¤ËÄã¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*1¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¿Æ¤Î½êÆÀ¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬»Ò¤É¤â¤Î½êÆÀ¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡á¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤¼Ò²ñ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¤Âå´Ö½êÆÀÃÆÎÏÀ¤¬ÃËÀ¤Ç0.3¡Á0.5¡¢½÷À¤Ç0.3ÄøÅÙ¤È¹â¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿Æ¤Î½êÆÀ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð»Ò¤Î½êÆÀ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê³¬ÁØ¸ÇÄêÀ¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¤â¤¦¡È»à¤ó¤À¡É¤Î¤«¡©
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö½Ð¼«¤ä³¬µé¤òÌä¤ï¤º¡¢ÅØÎÏ¼¡Âè¤ÇÃ¯¤â¤¬À®¸ù¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Î¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¾ÌçÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢µ¯¶È¤·¤ÆÉÙ¤òÃÛ¤¯¤Î¤â¼«Í³¡£¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¶ÐÊÙ¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÌ´¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¤¤Þ¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¡ÖÊø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1940Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃËÀ¤ÎÌó95¡ó¤¬¡ÖÉã¿Æ¤è¤ê¤â¹â¤¤½êÆÀ¡×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¿ÆÀ¤Âå¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡É»þÂå¤Ç¤¹¡Ê*2¡Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ÏÀ¤Âå¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËµÞÍî¡£1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ê¸½ºß40ºÐÁ°¸å¡Ë¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤è¤ê¹â¤¤½êÆÀ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«41¡ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤è¤ê¤â¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿²È¡É¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¡Ö½êÆÀÃÆÎÏÀ¡×¤Ï¤¤¤«¤Û¤É¤«
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¤Âå´Ö½êÆÀÃÆÎÏÀ¤Ï¡¢¡ÖËÌ²¤½ô¹ñ¡ÊÄã¤¤¡§Î®Æ°À¤¬¹â¤¤¡Ë¡×¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê¹â¤¤¡§³¬ÁØ¤¬¸ÇÄêÅª¡Ë¡×¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*3¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤Ï¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡½¡½¤½¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ì¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï½êÆÀ¤ÎÃæ´ÖÁØ¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ´ÖÁØ¤Ï6.5¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*4¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢OECD²ÃÌÁ¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¸º¾¯Î¨2.6¡ó¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ï¡ÖÃæÎ®¼Ò²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ìÄê¤ÎÎ®Æ°À¤È°ÂÄê¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ÂÄêÀ¤Î´ðÈ×¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ãæ³Ø¼õ¸³¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éº¹¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤è¤ëÉÔÍø¡É¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃúÇ«¤ËÄÉ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤¹¡Ê*5¡Ë¡£Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤Î½êÆÀ¤È»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Î½êÆÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°Í×°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÈÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½êÆÀ¤¬¹â¤¤²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼õ¤±¤ë¿Æ¤ÎÅê»ñ¡×¤È¡¢¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÇ§ÃÎ¥¹¥¥ë¤ÎÈ¯Ã£¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¹â½êÆÀ¤Î¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Î½é´ü¡Ê½¢³ØÁ°¤Ê¤É¡Ë¤Ë¡¢ÆÉ½ñ¤ä²ñÏÃ¡¢³Ø½¬»Ù±ç¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤È»ñ¸»¤òÅê»ñ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁá´ü¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¥¹¥¥ë¤ÎÁá´ü·ÁÀ®¡ÊÎã¡§¸À¸ìÇ½ÎÏ¡¢ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¡Ë¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Áá´ü¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¹â¤¤Ç§ÃÎ¥¹¥¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Ø¹»¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¡Ê¶µ°éÃ£À®¡Ë¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ç¤Î¹â¤¤À¸»ºÀ¤ÈÀ¸³¶²ÔÆÀ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½¢³ØÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¶µ°éÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥·¥«¥´Âç³Ø¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ø¥Ã¥¯¥Þ¥ó¶µ¼ø¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*6¡Ë¡£¡Ö¶µ°é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë»ØÅ¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¶µ°éÅê»ñ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ò¹¤²¤ë¡ÖºÇ¤â¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤Åê»ñ¡×¤È¤Ï
À¸¤Þ¤ì¤Î°ã¤¤¤¬¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢¼Ò²ñ¤ÏÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸¦µæ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÄ¤¤»þ´ü¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÏ¢º¿¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³¨ËÜ¤ä²ñÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¡ÈºÇ¤â¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤Åê»ñ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢½¢³ØÁ°¶µ°é¤Î³È½¼¤äÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¡¢¿Æ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÀ¯ºö¤È¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¸¤Þ¤ì¤ÇÌ¤Íè¤¬·è¤Þ¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡½¡½¤½¤Î¼Â¸½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î2Æü¡Ë
º´Æ£ °ìËá¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë
Âó¿£Âç³ØÀ¯·Ð³ØÉô¶µ¼ø
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉô¡¢Æ±Âç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Çî»Î¡Ê¾¦³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÏ«Æ¯·ÐºÑ³Ø¡¦²ÈÂ²¤Î·ÐºÑ³Ø¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê1¡ËRelationship between marital status and body mass index in Japan. Rev Econ Household (2020). ¡Ê2¡ËUnhappy and Happy Obesity: A Comparative Study on the United States and China. J Happiness Stud 22, 1259-1285 (2021)¡¢¡Ê3¡ËDoes marriage improve subjective health in Japan?. JER 71, 247-286 (2020)¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÂó¿£Âç³ØÀ¯·Ð³ØÉô¶µ¼ø º´Æ£ °ìËá¡Ë