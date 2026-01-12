週明け１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４４．８６ポイント（１．０９％）高の４１６５．２９ポイントと続伸した。２０１５年６月３０日以来、およそ１０年半ぶりの高値水準に達している。

前週の好地合いを継ぐ流れ。中国政府が打ち出した財政政策や、資金流入の期待などが引き続き相場を支えている。先週の米株が史上最高値を更新したことで、中国株マーケットでも上値余地が広がると楽観された。来週にかけて公表される１２月の月次経済統計を見極めたいとして、朝方は上値の重い場面がみられたものの、指数は徐々に上げ幅を拡大している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。業務ソフト開発大手の用友網絡科技（６００５８８／ＳＨ）や光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）、インターネット・セキュリティーの三六零安全科技（６０１３６０／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、フィンテック大手の恒生電子（６００５７０／ＳＨ）が６．９％高、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が６．１％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、国産汎用プロセッサーで知られる龍芯中科技術（ルーンソン・テクノロジー：６８８０４７／ＳＨ）が１６．１％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．４％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

メディア関連株も急伸。人民網（６０３０００／ＳＨ）や浙文互聯集団（６００９８６／ＳＨ）、新国脈（６００６４０／ＳＨ）、天下秀（６００５５６／ＳＨ）、浙江数字文化集団（６００６３３／ＳＨ）、東方明珠新媒体（６００６３７／ＳＨ）、中国衛通（６０１６９８／ＳＨ）などが１０．０％（ストップ）高した。

軍需産業株も物色される。衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＣＨ）と衛生・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、航空宇宙・防衛電子製品の中航航空電子系統（６００３７２／ＳＨ）が６．５％高で取引を終えた。インフラ建設株、素材株、消費関連株、公益株、銀行株、不動産株なども買われている。

半面、石油・石炭株はさえない。中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が３．１％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が２．０％、中石化石油工程技術服務（６００８７１／ＳＨ）が１．７％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が１．４％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が０．５％ずつ下落した。保険株や医薬株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１４ポイント（０．０５％）高の２５８．４３ポイント、深センＢ株指数が１．８９ポイント（０．１５％）高の１２８１．７８ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）