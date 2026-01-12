　モンテディオ山形は11日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のトップチーム新体制を発表した。

　山形は昨季J2リーグ戦で10位。シーズン途中に就任した横内昭展監督が引き続き指揮を執る。

　背番号は、MF土居聖真が88番から8番に、昨季チーム得点王のFWディサロ燦シルヴァーノが90番から11番に変更。また、71番だったMF中村亮太朗は、「ミスター・モンテディオ」の高橋健二氏や初昇格時の主将だった宮沢克行氏が着けた7番を新たに背負う。

　新戦力ではDFイ・ドンヒ(←浦項スティーラーズ/韓国)が2番、MF柳町魁耀(←沼津)が14番、MF平賀大空(←京都)が24番、MF田中祉同(←国士舘大)が23番、MF竹ノ谷優駕(←前橋育英高)が30番、MFタリソン・アウベス(←NKオリンピアリュブリユナ)が88番となる。

　期限付き移籍からの復帰組では、MF横山塁(←山口)が昨季限りで引退した南秀仁氏の18番、DF相馬丞(←鹿児島)が29番に決まった。

以下、トップチーム新体制

▽監督

横内昭展

▽ヘッドコーチ

佐藤尽

▽コーチ

青野慎也

山崎雅人

貝崎佳祐

▽GKコーチ

松岡裕三郎

▽フィジカルコーチ

浜辺健太

▽アナリスト

甲斐大登

坂口陽向

▽トレーナー

佐藤司

戸栗啓

安達壮

山本清雅

▽通訳(英語)

吉田恵

▽通訳(ポルトガル語)

五十嵐ラファエル

▽TOC

佐々木雅博

▽マネージャー

深井拓也

酒井貴章

■選手

1 GK トーマス・ヒュワード・ベル

2 DF イ・ドンヒ(←浦項スティーラーズ/新加入)

3 DF 熊本雄太

4 DF 西村慧祐

6 DF 山田拓巳

7 MF 中村亮太朗

8 MF 土居聖真

9 FW 高橋潤哉

10 MF 氣田亮真

11 FW ディサロ燦シルヴァーノ

13 MF 野嶽寛也

14 MF 柳町魁耀(←沼津/新加入)

15 DF 川井歩

16 GK 長谷川洸

17 MF 寺山翼

18 MF 横山塁(←山口/復帰)

19 DF 岡本一真

20 MF 吉尾海夏

21 MF 田中渉

22 DF 城和隼颯

23 MF 田中祉同(←国士舘大/新加入)

24 MF 平賀大空(←京都/期限付き移籍)

25 MF 國分伸太郎

27 MF 榎本啓吾

29 DF 相馬丞(←鹿児島/復帰)

30 MF 竹ノ谷優駕(←前橋育英高/新加入)

32 GK 上林大誠

45 GK 渋谷飛翔

49 DF 坂本稀吏也

55 FW 堀金峻明

88 MF タリソン・アウベス(←NKオリンピアリュブリユナ/新加入)