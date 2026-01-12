山形がトップチーム新体制を発表! 7番、8番、11番などの選手が変更、前橋育英MF竹ノ谷は背番号30
モンテディオ山形は11日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のトップチーム新体制を発表した。
山形は昨季J2リーグ戦で10位。シーズン途中に就任した横内昭展監督が引き続き指揮を執る。
背番号は、MF土居聖真が88番から8番に、昨季チーム得点王のFWディサロ燦シルヴァーノが90番から11番に変更。また、71番だったMF中村亮太朗は、「ミスター・モンテディオ」の高橋健二氏や初昇格時の主将だった宮沢克行氏が着けた7番を新たに背負う。
新戦力ではDFイ・ドンヒ(←浦項スティーラーズ/韓国)が2番、MF柳町魁耀(←沼津)が14番、MF平賀大空(←京都)が24番、MF田中祉同(←国士舘大)が23番、MF竹ノ谷優駕(←前橋育英高)が30番、MFタリソン・アウベス(←NKオリンピアリュブリユナ)が88番となる。
期限付き移籍からの復帰組では、MF横山塁(←山口)が昨季限りで引退した南秀仁氏の18番、DF相馬丞(←鹿児島)が29番に決まった。
以下、トップチーム新体制
▽監督
横内昭展
▽ヘッドコーチ
佐藤尽
▽コーチ
青野慎也
山崎雅人
貝崎佳祐
▽GKコーチ
松岡裕三郎
▽フィジカルコーチ
浜辺健太
▽アナリスト
甲斐大登
坂口陽向
▽トレーナー
佐藤司
戸栗啓
安達壮
山本清雅
▽通訳(英語)
吉田恵
▽通訳(ポルトガル語)
五十嵐ラファエル
▽TOC
佐々木雅博
▽マネージャー
深井拓也
酒井貴章
■選手
1 GK トーマス・ヒュワード・ベル
2 DF イ・ドンヒ(←浦項スティーラーズ/新加入)
3 DF 熊本雄太
4 DF 西村慧祐
6 DF 山田拓巳
7 MF 中村亮太朗
8 MF 土居聖真
9 FW 高橋潤哉
10 MF 氣田亮真
11 FW ディサロ燦シルヴァーノ
13 MF 野嶽寛也
14 MF 柳町魁耀(←沼津/新加入)
15 DF 川井歩
16 GK 長谷川洸
17 MF 寺山翼
18 MF 横山塁(←山口/復帰)
19 DF 岡本一真
20 MF 吉尾海夏
21 MF 田中渉
22 DF 城和隼颯
23 MF 田中祉同(←国士舘大/新加入)
24 MF 平賀大空(←京都/期限付き移籍)
25 MF 國分伸太郎
27 MF 榎本啓吾
29 DF 相馬丞(←鹿児島/復帰)
30 MF 竹ノ谷優駕(←前橋育英高/新加入)
32 GK 上林大誠
45 GK 渋谷飛翔
49 DF 坂本稀吏也
55 FW 堀金峻明
88 MF タリソン・アウベス(←NKオリンピアリュブリユナ/新加入)
