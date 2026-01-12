神村学園の２点目「すげえゴール」。MF堀ノ口瑛太の強烈ミドル弾に脚光「ゴラッソすぎるぅ」「ほんまにやばい」【選手権・決勝】
夏のインターハイ王者の神村学園は１月12日、第104回全国高校サッカー選手権の決勝戦で鹿島学園と対戦している。
神村学園は19分にFW日郄元の得点で先制。試合を優位に進めるなか、39分にMF堀ノ口瑛太が追加点を奪う。ペナルティアーク手前でキープした背番号６は右足を強振。鋭い一撃をゴール右にぶち込んだ。
目の覚めるようなミドル弾。ネット上では「すげえゴール」「神村の２点目すごかった」「スーパーゴールだ」「ゴラッソすぎるぅ」「ほんまにやばい」といった声があがっている。
持ち前の攻撃力をいかんなく発揮した神村学園が、２点リードで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「スーパーゴールだ」神村学園MF堀ノ口瑛太の鮮烈ミドル弾
