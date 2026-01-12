この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大河ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第３回あらすじ 大河ドラマ考察感想 ２０２６年１月１８日放送 第３話 豊臣兄弟！」と題した動画を公開。2026年放送予定の大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第3話「決戦前夜」のあらすじを、公式情報から考察した。



動画ではまず、秀吉の重要な家臣となる竹中半兵衛役として菅田将暉氏の出演が発表されたことに触れた。半兵衛が「天才軍師」と称される重要人物であることから、もう一人の軍師である黒田官兵衛を誰が演じるのか、期待が高まっていると言及。過去に岡田准一氏が主演した大河ドラマ『軍師官兵衛』との対比にも注目が集まる。



第3話の物語は、永禄2年（1559年）5月、小一郎（のちの豊臣秀長）・藤吉郎（のちの秀吉）・直の3人が清須に到着するところから始まる。藤吉郎は、思いを寄せる寧々の父・浅野長勝を訪ね、侍女の職が空いたことを知ると、直を雇ってもらえるよう頼み込む。その一方で、藤吉郎は小一郎に対し、かつて味方に騙され命を落とした父の仇である城戸小左衛門への復讐を考えていると打ち明ける。



本話では、秀吉の有名な逸話である「草履温め」が新たな解釈で描かれる。藤吉郎が父の仇である城戸の草履を盗み、質に入れようとしたところを小一郎が発見。草履の奪い合いとなる中、織田信長が現れる。とっさに二人は草履を懐へ隠すが、その草履は信長のものであった。信長から盗みを疑われるも、小一郎が「まもなく雨が降り出すので、濡らさせないため」と機転を利かせたことで、信長は小一郎の才能に気づくことになるという。



また、白石聖氏が演じるオリジナルキャラクター・直の悲劇的な運命についても語られた。史実には存在しない直は、故郷の中村で水争いに巻き込まれ、殺されそうになった女の子を守って命を落とすという。彼女の死と、生前に信じていた「小一郎なら無駄なころしあいをしなくてすむ世の中にしてくれるはず」という言葉が、その後の小一郎の生き方に大きな影響を与えていくことが示唆された。