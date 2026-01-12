2026年に発売される可能性があるハイエンドな新型「AirPods Pro 3」の価格に関する情報が報じられています。

↑ハイエンドな新型の値打ちはどれほど？（画像提供／Nik／Unsplash）

この新型AirPods Pro 3は、2026年に投入されるとみられています。同製品はIR（赤外線）カメラを搭載し、人工知能機能「Apple Intelligence」をサポート。ユーザーが見ているものを音声アシスタント「Siri」に質問できるようです。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、新型AirPods Pro 3は2000元（約4万5000円※）以上になるとのこと。参考までに、現行のAirPods Pro 3の価格は3万9800円（税込）です。

※1元＝約22.3円で換算（2026年1月8日現在）

アップルは「AirPods 4」でも、ANC（アクティブノイズキャンセリング）なしモデルを2万1800円、ANC付きの上位モデルを2万9800円で販売しています。AirPods Pro 3でも新型はそれと同じような価格差をつけて販売されるのかもしれません。

カメラによるAI機能がどれだけ便利なのかはまだわかりませんが、新型AirPods Pro 3の登場を楽しみに待ちたいものです。

Source: 9to5Mac

The post 噂の新型AirPods Pro 3、カメラとAIを搭載して4万5000円？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.