ËÌ³¤Æ»Ãæ±û¥Ð¥¹¤Ï¡¢»¥ËÚ±ØËÌ¸ý¤«¤é±¿¹Ô¤¹¤ë¡ÖÄê´ü´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤«¤é2¤Ä¤Î¿·¥³¡¼¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ï1Æü¤Ç²ó¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»ÜÀß¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½ä¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¹©¾ì¤Ç¥«¥«¥ª¤Î¿ÀÈë¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¢¤È»Ô¾ì¤Ç³¤Á¯¤ò¥¥á¤ë¡Ö¥í¥¤¥º¡õ¤â¤¤¤ï»³¡×¥³¡¼¥¹
°ì¤ÄÌÜ¤Î¿·¥³¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥í¥¤¥º¥«¥«¥ª¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥¦¥ó¤È»¥ËÚ¤â¤¤¤ï»³¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡¦¾ì³°»Ô¾ì¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥¤¥º¡×¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡Ö¥í¥¤¥º¥«¥«¥ª¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥¦¥ó¡×¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¹©¾ìÄ¾ÇäÅ¹¤Ç¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö»¥ËÚÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¾ì³°»Ô¾ì¡×¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¼«Í³¸«³Ø¤ÈÃë¿©¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢»¥ËÚ¤â¤¤¤ï»³¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢»¥ËÚ¤Î·Ê¿§¤ò´®Ç½¤¹¤ë¹ÔÄø¤Ç¤¹¡£
Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥Á¥å¡¼¥Ö³ê¤ê¤«¤é¤ÎµðÂçÆ¬ÂçÊ©¡ª´¶¾ð¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÖÂìÌî¡õ¥â¥¢¥¤¡×¥³¡¼¥¹
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡ÖÂìÌî¥¹¥Î¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ÈÀã¤Î¥â¥¢¥¤Áü¡õÍÓ¥öµÖ¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ»Ô¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂìÌî¥¹¥Î¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó200m¤Î¥³¡¼¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¿Íµ¤¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö³ê¤ê¤ä¡¢Êâ¤¯¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¤Ê¤É¤ÎÀãÍ·¤Ó¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤ë¡Ö¿¿¶ðÆâÂìÌîÎî±à¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£±àÆâ¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö¥â¥¢¥¤Áü¡×¤ä¡¢·úÃÛ²È¡¦°ÂÆ£ÃéÍº»á¤¬Àß·×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÈëÅª¤Ê¡ÖÆ¬ÂçÊ©¡×¤ò´Ñ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÍÓ¥öµÖÅ¸Ë¾Âæ¡×¤ò½ä¤ê¡¢Åß¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¥³¡¼¥¹¡×³µÍ×
¥í¥¤¥º¥«¥«¥ª¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥¦¥ó¤È»¥ËÚ¤â¤¤¤ï»³¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡¦¾ì³°»Ô¾ì¥³¡¼¥¹
¡¦±¿¹Ô´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡Á3·î31Æü(²Ð)
¡¦½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó7»þ´Ö¡Ê9»þ20Ê¬ »¥ËÚ±ØÈ¯¢Í16»þ18Ê¬º¢ »¥ËÚ±ØÃå¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§Âç¿Í 6,900±ß¡¢»Ò¤É¤â 3,500±ß¡Ê»¥ËÚ¤â¤¤¤ï»³¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤Âå¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦Äê°÷¡§45Ì¾
ÂìÌî¥¹¥Î¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ÈÀã¤Î¥â¥¢¥¤Áü¡õÍÓ¥öµÖ¥³¡¼¥¹
¡¦±¿¹Ô´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡Á3·î15Æü(Æü)
¡¦½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó7»þ´Ö¡Ê9»þ10Ê¬ »¥ËÚ±ØÈ¯¢Í16»þ13Ê¬º¢ »¥ËÚ±ØÃå¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§Âç¿Í 5,700±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸ 5,300±ß¡¢»Ò¤É¤â 2,800±ß¡Ê¤µ¤Ã¤Ý¤íÍÓ¥öµÖÅ¸Ë¾Âæ¤ÎÆþ±àÎÁ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦Äê°÷¡§45Ì¾
¿½¹þ¤ÏËÌ³¤Æ»Ãæ±û¥Ð¥¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃæ±û¥Ð¥¹»¥ËÚ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ÈÌ£³Ð¤ò¡¢¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
