¡¡¸ØÄ¥¡¢Âç¤²¤µ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëº£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤À¤±¤òÁ´ÎÏ¾Ò²ð¡£³Æ³¦Âè°ì¿Í¼Ô¤¬¡Ö2026Ç¯¤Ï¤ªÁ°¤ËÇ¤¤»¤¿¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡¢¡Ö´ý»ÎÊÔ¡×¤Ï¡©¡¡Æ£°æÁïÂÀÏ»´§¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤¬¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê´ý»Î¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ºôÌÚ¡Ê¤Þ¤»¤®¡Ë´´ÂÀ»ÍÃÊ¤À¡£
¡Ö´ý»Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ä¸åÇÚ¤ËÀè¤ò¹Ô¤«¤ì¤Æ×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºôÌÚ»ÍÃÊ¤Ï2024Ç¯ÅÙ¡¢À¾»³Êþ²Â½÷Î®»°´§¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤Î»î¸³´±¡ÊÂÐ¶ÉÁê¼ê¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£½é¤Î½÷À´ý»ÎÃÂÀ¸¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬°µÅÝÅª¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ ¡È¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ý»Î¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡É ¤È¸ì¤ê¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤ÎÀ¼¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¾´ý¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬Èà¤ò¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ùËÜÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢ºôÌÚ»ÍÃÊ¤¬¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤³¤í¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î¾´ýÆ±¹¥²ñ¤Ë¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤Ç¡¢Èà¤¬¤Þ¤À¾®³Ø3Ç¯À¸¤«4Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢°ìÅÙÉé¤«¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¼ã¼ê´ý»Î¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ï¢ÌÁËÜÉô¤Î¤¢¤ëÅìµþ¡¦Âçºå¤Ë½»¤à¤¬¡¢ºôÌÚ»ÍÃÊ¤ÏÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¤Ë»Ä¤ê¡¢ÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅì³¤ÃÏ¶è¤«¤é¡¢¤Þ¤¿Íê¤â¤·¤¤´ý»Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ºôÌÚ´´ÂÀ»ÍÃÊ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡¡¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÀÄ½Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾´ý¤ËÊû¤²¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢ºôÌÚ»ÍÃÊ¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¶µ¼ø¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¼±¤ò¹¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¾´ý°ìËÜ¤Ê¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¿ôÇ¯Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ä¤é¤º¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î¤«¤é¡¢¾´ý¤Î»ØÆ³¤ò¤¹¤ëÅì³¤¸¦½¤²ñ¤Î´´»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À®Ä¹¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤À¤ÈÈ¾Ç¯¤ÇÊÌ¿Í¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£»ä¤ÎÂÐ¶É¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¤Ë¡ØÀèÀ¸¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Æ£°æÏ»´§¤È¤Ï¡¢¾©Îå²ñ»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡ÖÀè¤ò¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âº£¤Ï´ý»Î¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Í¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ñÌ£¤ÏÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£¡Ø¤Þ¤Á¥«¥É¤Þ¤¾¤¯¡Ù¤È¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¡£
¤Þ¤»¤®¤«¤ó¤¿
27ºÐ¡¢´ý»Î¡£2023Ç¯¥×¥í»ÍÃÊ¡£Ì¾¸Å²°Âç³Ø¹©³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²ÊÃæÂà¡£2025Ç¯¡¢Âè15´ü²Ã¸ÅÀîÀÄÎ®Àï¤Ç½àÍ¥¾¡
¼Ì¿¿¡¿¼èºà¡¿Ê¸¡¦Ìîß·ÏË¿