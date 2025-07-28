»°ãøÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¢FAÇÕ½éÀï¤Î¥×¥ì¥ß¥¢ÂÐ·èÀ©¤¹! ¥Þ¥óU¤Ï12µ¨¤Ö¤ê3²óÀïÇÔÂà
[1.11 FA¥«¥Ã¥×3²óÀï ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U 1-2 ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
¡¡FA¥«¥Ã¥×¤Ï11Æü¡¢3²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢MF»°ãø·°½êÂ°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò2-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£»°ãø¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëFAÇÕ3²óÀï¡£²¼Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤È¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ãø¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹µ¤¨¤ÆMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤GK¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤DF¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê¤äDF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾12Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÂç³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿DF¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤¬½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤ì¤ËFW¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼¤¬È¿±þ¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òFW¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸åÈ¾19Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿DF¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥°¥ë¥À¤¬±Ô¤¤¥¿¡¼¥ó¤«¤éÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢Ü¸¤Î¥Ñ¥¹¤òÇÛµå¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾32Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï3ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»°ãø¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤¬Àª¤¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±40Ê¬¤ËMF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎCK¤òFW¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿DF¥·¥§¥¤¡¦¥ì¥¤¥·¡¼¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥·¡¼¤ÏÆ±44Ê¬¤Ë¤â¿³È½¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Î¤Þ¤Þ¹¶¤áÂ³¤±¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¶¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢2013-14¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î½éÀï¡¦3²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
