ヘーレンフェーンvsフェイエノールト スタメン発表
[1.11 オランダ・エールディビジ第18節](アベ・レンストラ・スタディオン)
※20:15開始
<出場メンバー>
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 31 N. Bakker
DF 3 M. Willemsen
DF 4 S. Kersten
DF 19 V. Zagaritis
DF 45 O. Braude
MF 6 J. van Overeem
MF 8 L. Brouwers
MF 16 M. Linday
FW 9 ディラン・フェンテ
FW 10 R. Meerveld
FW 20 ジェイコブ・トレンスコウ
控え
GK 30 T. Schreuder
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 5 パヴェウ ボシュニエヴィッツ
DF 15 M. Egbring
DF 17 N. Hopland
DF 28 H. Petrov
MF 7 M. Rivera
MF 35 I. Ahmed
FW 11 ルカ オイエン
FW 18 L. Nordås
FW 26 A. van Axel Dongen
FW 50 E. Gürbüz
監督
Robin Veldman
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 6 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
FW 9 上田綺世
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 16 レオ・ザウアー
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 44 T. van den Elshout
MF 72 H. Agboluaje
MF 75 A. Nahany
FW 10 サイル・ラリン
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 アイメン・スリティ
FW 49 シャキール・ファン・ペルシー
FW 70 J. Schaken
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
