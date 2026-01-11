[1.11 オランダ・エールディビジ第18節](アベ・レンストラ・スタディオン)

※20:15開始

<出場メンバー>

[ヘーレンフェーン]

先発

GK 31 N. Bakker

DF 3 M. Willemsen

DF 4 S. Kersten

DF 19 V. Zagaritis

DF 45 O. Braude

MF 6 J. van Overeem

MF 8 L. Brouwers

MF 16 M. Linday

FW 9 ディラン・フェンテ

FW 10 R. Meerveld

FW 20 ジェイコブ・トレンスコウ

控え

GK 30 T. Schreuder

GK 44 アンドリアス ノッペート

DF 5 パヴェウ ボシュニエヴィッツ

DF 15 M. Egbring

DF 17 N. Hopland

DF 28 H. Petrov

MF 7 M. Rivera

MF 35 I. Ahmed

FW 11 ルカ オイエン

FW 18 L. Nordås

FW 26 A. van Axel Dongen

FW 50 E. Gürbüz

監督

Robin Veldman

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 26 ヒバイロ・レアト

MF 6 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

FW 9 上田綺世

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 16 レオ・ザウアー

控え

GK 1 ユスティン・バイロウ

GK 39 リアム・ボシン

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

MF 44 T. van den Elshout

MF 72 H. Agboluaje

MF 75 A. Nahany

FW 10 サイル・ラリン

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 32 アイメン・スリティ

FW 49 シャキール・ファン・ペルシー

FW 70 J. Schaken

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります