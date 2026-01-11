今週の決算発表予定 ベイカレント、良品計画、東宝など
■1月13日～16日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 1月13日―――――――――――― 69銘柄 発表予定
<1377> サカタタネ [東Ｐ]
<1419> タマホーム [東Ｐ]
<2338> クオンタムＳ [東Ｓ]
<2379> ディップ [東Ｐ]
<2726> パルＨＤ [東Ｐ] ★
<2975> スターマイカ [東Ｐ]
<3093> トレファク [東Ｐ]
<3349> コスモス薬品 [東Ｐ] ★
<3498> 霞ヶ関Ｃ [東Ｐ] ★
<3856> Ａバランス [東Ｓ]
<5243> ノート [東Ｇ] ★
<5246> エレメンツ [東Ｇ] ★
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ [東Ｐ]
<6255> エヌピーシー [東Ｇ]
<6432> 竹内製作所 [東Ｐ]
<7085> カーブスＨＤ [東Ｐ]
<7599> ＩＤＯＭ [東Ｐ]
<8194> ライフコーポ [東Ｐ]
<8273> イズミ [東Ｐ]
<9168> ライズＣＧ [東Ｇ]
など
● 1月14日―――――――――――― 200銘柄 発表予定
<1407> ウエストＨＤ [東Ｓ]
<2337> いちご [東Ｐ]
<276A> ククレブ [東Ｇ]
<277A> グロービング [東Ｇ]
<2809> キユーピー [東Ｐ] ★
<3048> ビックカメラ [東Ｐ] ★
<3387> クリレスＨＤ [東Ｐ]
<3697> ＳＨＩＦＴ [東Ｐ] ★
<3791> ＩＧポート [東Ｓ]
<3823> ＷＨＤＣ [東Ｓ]
<3994> マネフォ [東Ｐ] ★
<4443> Ｓａｎｓａｎ [東Ｐ]
<5574> ＡＢＥＪＡ [東Ｇ]
<6532> ベイカレント [東Ｐ] ★
<7453> 良品計画 [東Ｐ] ★
<7581> サイゼリヤ [東Ｐ]
<7730> マニー [東Ｐ]
<8783> ａｂｃ [東Ｓ]
<9418> ＵＮＥＸＴ [東Ｐ]
<9602> 東宝 [東Ｐ] ★
など
● 1月15日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<3201> ニッケ [東Ｐ]
<7879> ノダ [東Ｓ]
<9286> エネクスＩＦ [東IF]
● 1月16日―――――――――――― 6銘柄 発表予定
<3279> ＡＰＩ [東Ｒ]
<6217> 津田駒 [東Ｓ]
<6634> ネクスＧ [東Ｓ]
<7083> ＡＨＣ [東Ｇ]
<7501> ティムコ [東Ｓ]
<9647> 協和コンサル [東Ｓ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース