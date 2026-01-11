¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙË¿Ã½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¡ÖºÇ¶¯¤ÎNo.2¡×¤¬¸½Âå¤Ë¶Á¤¯¥ï¥±¡¡ºæ²°ÂÀ°ì¡¢»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤é¤¬ÄÖ¤Ã¤¿Êäº´Ìò¤Î¿¿¿ñ
¡¡2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£1·î7Æü¤ÎÂè1²ó¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÃçÌîÂÀ²ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥¤¥È¥êー¥ÀーÊÂ¤ß¤ÎÄ´À°ÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¡¢Áá¤¯¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÍ½½¬¤ËºÇÅ¬¡©¡¡Ê¸¹ë¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ë¿Ã½¨Ä¹
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Â¼¤ÎÙæ¤á»ö¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¼ý¤á¡¢ÌîÅð¤Î½±·â¤È¤¤¤¦Èó¾ï»öÂÖ¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÄï¡¦¾®°ìÏº¡Ê¸å¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¡¿ÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Îº®Íð¤òÅª³Î¤Ë¤µ¤Ð¤¯¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤Î¡ÖÍÇ½¤Ê¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿Ìî¿´²È¤Î·»¡¦Æ£µÈÏº¡Ê¸å¤ÎË¿Ã½¨µÈ¡¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Î±¿Ì¿¤Ï·ã¤·¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àï¹ñ»þÂå¤È¤¤¤¦¼åÆù¶¯¿©¤Î¶ËÃ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å·²¼¿Í¡¦½¨µÈ¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½¨Ä¹¤È¤¤¤¦ÃË¤À¡£¤Ê¤¼½¨Ä¹¤¬ÁÈ¿¥¤ò»Ù¤¨¤ëÊäº´Ìò¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÊ¸³ØºîÉÊ¤äÌ¡²è¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢»þÂå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡ÖNo.2¤ÎÈþ³Ø¡×¤òÈà¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡½¨Ä¹¤¬¡ÖÍÇ½¤ÊÊäº´Ìò¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯ºÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÇÂç¤Î·Àµ¡¤Ï¡¢ºî²È¡¦ºæ²°ÂÀ°ì¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØË¿Ã½¨Ä¹ ¤¢¤ëÊäº´Ìò¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤À¤í¤¦¡£ÄÌ»º¾Ê½Ð¿È¤Î´±Î½¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ºæ²°¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Î»öÀÓ¤ò¸½Âå¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¡£½¨µÈ¤È¤¤¤¦¡ÖÅ·ºÍ¤À¤¬Ë½Áö¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤ÎÌ´¤ò¡¢¸½¼Â¤ÎÍ½»»¡¢Ê¼ãë¡¢³°¸ò¸ò¾Ä¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤àºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÄêµÁ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö·»»×¤¤¤ÎÄï¡×¤À¤Ã¤¿½¨Ä¹Áü¤Ï¡¢¼ÂÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Òー¥íー¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Îò»Ë¾®Àâ¤ÎµðÀ±¡¦»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤Ï¡¢Ã»ÊÔ½¸¡ØË¿Ã²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖÂçÏÂÂçÇ¼¸À¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿³ÑÅª¤ÇÎäÅ°¤Ê¡ÖËÉÇÈÄé¡×¤È¤·¤Æ¤Î½¨Ä¹¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÊÇÏºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë½¨Ä¹¤Ï¡¢µÞ·ã¤ËËÄÄ¥¤·¤¹¤®¤¿Ë¿Ã²È¤È¤¤¤¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÏÄ¤ß¤ò°ì¿È¤Ë°ú¤¼õ¤±¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ÊÇÏ¤¬Ì¾Ãø¡Ø¿·»ËÂÀ¹Þµ¡Ù¤ä¡Ø´Ø¥ö¸¶¡Ù¤ÎÉúÀþ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤µ¤»¤¿¡Ö½¨Ä¹¤Î»à¡×¤È¤¤¤¦Å¾´¹ÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎË¿Ã²È¤¬ÀéÍøµÙ¤ÎÀÚÊ¢¤äÄ«Á¯½ÐÊ¼¤È¤¤¤¦ÇËÌÇ¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëNo.2¤ÎÉÔºß¤¬¤¤¤«¤ËÃ×Ì¿Åª¤«¤òµÕÀâÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤äÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢1981Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡Ù¤ÇÃæÂ¼²í½Ó¤¬¸«¤»¤¿ÊñÍÆÎÏ¤ä¡¢1996Ç¯¤Î¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Ç¹âÅèÀ¯¿¤¬±é¤¸¤¿¸¥¿ÈÅª¤Ê¡Ö¾®°ìÏº¡×Áü¤¬¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÄï¡×¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ò¼á¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Çº´Æ£Î´ÂÀ¤¬¸«¤»¤¿¡¢½¨µÈ¡Ê±é¡§¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤Î¶¸µ¤¤ò»ô¤¤´·¤é¤»¤ëÍ£°ì¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÂÎÀ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐ°æ¤¢¤æ¤ß¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½¨Ä¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸ÄÀÅª¤«¤Ä½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤ÎÈà¤Ï½¨µÈ¤ÎÉû´±¤È¤·¤Æ±óÀ¬¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¸ý¤¬·Ú¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥©¥íー¤Ç¼þ°Ï¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ö½ÅÅÙ¤Î¥Ö¥é¥³¥ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·»¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤âËÜË¾¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´í¤¦¤¤¸¥¿È¤ò¸«¤»¤ë¡£·É°¦¤¹¤ë½¨µÈ¤Î±¢ËÅ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤¬¡¢·»¤¬Ê¢¹õ¤¤ËÜÀ¤ò¸½¤·¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡Ö¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÛ¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÌÌ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÜ²¼±Ñ¼ù¤ÎÌ¡²è¡Ö¥»¥ó¥´¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢·³»ö¡¢³°¸òÎ¾ÌÌ¤Ç½¨µÈ¤ò»Ù¤¨¤ëÉû´±¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢»Í¹ñÀ¬È²¤ÎºÝ¤Ï½Ð¿Ø¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿½¨µÈ¤ÎÌ¾Âå¤È¤·¤Æ»Í¹ñÀ¬È²·³¤ÎÁíÂç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¾¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤Ï½é²ó¤«¤é½¨Ä¹¤Î¡ÖÄ´À°Ìò¡×¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃçÌî¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢ºæ²°¤ä»ÊÇÏ¤¬°¦¤·¤¿¡ÖºÇ¶¯¤ÎNo.2¡×¤È¤¤¤¦·ÏÉè¤Ë¡¢Èà¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ¥½¤¤¿Í´ÖÌ£¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î´ë¶È¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤À¡£È¬ÄÅ»á¤Ï½¨Ä¹¤È½¨µÈ¤Î´Ø·¸¤ò¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿·»Äï°¦¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ë¼Â¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ò»Ù¤¨¡¢Ä´À°¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ò´°¿ë¤µ¤»¤ë½¨Ä¹¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¿¦¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÌò³ä¤ÈÃÏÂ³¤¤À¡£ÃÓ¾¾¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àï¹ñ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÊäº´Ìò¤¬¤É¤¦ºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤«¡£½é²ó¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï13.5¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¾å¡¹¡£·îÍËÆü¤«¤é¤Þ¤¿Àï¾ì¡Ê¿¦¾ì¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºî¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÊ¸=Àô¹¯°ì¡Ë