日ハム・清宮幸太郎、札幌名物“シメパフェ”が「たまらない（笑）。マジで」

日本ハムの清宮幸太郎選手（26歳）が、1月10日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。札幌名物“シメパフェ”が「たまらない（笑）。マジで」と語った。



この日、「アスリート熱ケツ情報」のコーナーに登場した清宮選手は、地元（札幌）イチオシの“ホーム自慢”について聞かれ、「シメパフェ。夜パフェとも言うんですけど」と語る。



そして「ごはんを食べて、もう一軒ハシゴして、（最後のシメに）パフェだけを食べに行くっていう。たまらない（笑）。マジで」「フルーツパフェが大好き。フルーツがあればあるほど、もうたまらない」と笑う。



ちなみに、清宮選手は「わざわざ並んででも行きますし。やっぱり女性多い。その中に選手2人とか並んでゴツいのが。ぎゅうぎゅうで食べる」と楽しそうに語った。