深刻な人手不足で「自分が頑張る」は愚の骨頂！中年社員が効率よく生き残る方法／ひろゆき
―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］―
深刻な人手不足のうえに、若者は会社をすぐに辞めていく。結果、中年になっても管理職になっても仕事量は増える一方だ。就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になっても「人手不足」など新たな難問にぶち当たっている。人生後半も過酷な彼らは、いかに生き抜いていくべきか？ 同世代のひろゆき氏が考える。
「まじどこも中堅いなくて仕事進まん。管理職と新卒だけみたいな構成」
そんなSNSの投稿がバズっていましたが、これは管理職の氷河期世代にとってなかなかしんどい状況です。若手に仕事を振っても「まだできません」「わかりません」と返ってくる。それなら自分でやったほうが早いし安全と動いた結果、気がつけば実務も管理も全部を請け負うデスマーチになるわけです。
でもこれ、いくら本人が頑張っても、個人の能力だけではどうにもならない問題です。というのも、これは構造の問題だからです。経営者の立場で考えると、わりとわかりやすいのですが、正社員を雇って育てるには、給料以外に社会保険や教育コストがかかります。しかも今の30代は転職前提で働いているので、せっかく育てても普通に辞めるし、育たなかった人を都合よくクビにもできない。そう考えると、人を育てるのはもちろん、社員を雇うことですら効率の悪い選択になりつつあるわけです。
ただ、やり方次第で普通に業務は回せます。接客業が隙間バイトで繁忙期だけ人を増やして乗り切るみたいに、ネットの仕事も、デザインも動画編集もシステム開発も、必要なときだけ外注する形がすでに当たり前で、そのほうが合理的です。もちろん長期的には中堅が育たないのは危険ですが、短期的な利益を見れば、正社員を増やさず、業務委託だけで回すほうが経営としては正解だったりします。
最近は動画生成もAIが勝手にやってくれる時代ですし、「人を育てなければならない」という昔ながらの価値観は、どんどん後回しにされるわけです。この流れはたぶん今後も止まらないし、そのツケを一番食らうのが、簡単に転職できず会社に残り続ける氷河期世代なわけです。
◆社員に求められる能力は、もう変わった
そこで必要になるのが、「自分がどれだけ優秀に手を動かせるか」から、「社外のリソースをどう組み合わせるか」という発想への切り替えです。経営者がコストとリスクを見て外注や業務委託を使うのと同じく、「誰に投げれば、どの仕事が、いくらで、どの程度の品質で返ってくるのか」を把握していく。これからの時代、正社員に求められるのは、自分で頑張る力よりも、外の人を使う力なのですね。
だから「若手が育たないから詰む」ではなく、「人がいないのが前提」と割り切って、外の人をどう使うかという頭に切り替えないと、このデスマーチからは抜けられません。
逆に、そこを設計できる人は、中堅がいない職場でも意外と普通に仕事を回せたりします。これは根性とか責任感の問題ではなく、戦い方が古いか新しいかの違いだけ。昭和の責任感で「自分がやらなきゃ」と抱え込んできた人ほど、この切り替えは怖いのかもしれませんが、経営者が外注前提で動いている時代に、現場だけが全部内製で頑張っても、さすがに厳しい。
だからこそ、誰かを使う能力や、仕組みを使う能力を身につけるしかないし、逆に言えば、そういう人しか生き残っていけない時代なのです。
構成・撮影／杉原光徳（ミドルマン）
―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］―
【ひろゆき】
西村博之（にしむらひろゆき）1976年、神奈川県生まれ。東京都・赤羽に移り住み、中央大学に進学後、在学中に米国・アーカンソー州に留学。1999年に開設した「２ちゃんねる」、2005年に就任した「ニコニコ動画」の元管理人。現在は英語圏最大の掲示板サイト「4chan」の管理人を務め、フランスに在住。たまに日本にいる。週刊SPA!で10年以上連載を担当。新刊『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』
深刻な人手不足のうえに、若者は会社をすぐに辞めていく。結果、中年になっても管理職になっても仕事量は増える一方だ。就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になっても「人手不足」など新たな難問にぶち当たっている。人生後半も過酷な彼らは、いかに生き抜いていくべきか？ 同世代のひろゆき氏が考える。
「まじどこも中堅いなくて仕事進まん。管理職と新卒だけみたいな構成」
でもこれ、いくら本人が頑張っても、個人の能力だけではどうにもならない問題です。というのも、これは構造の問題だからです。経営者の立場で考えると、わりとわかりやすいのですが、正社員を雇って育てるには、給料以外に社会保険や教育コストがかかります。しかも今の30代は転職前提で働いているので、せっかく育てても普通に辞めるし、育たなかった人を都合よくクビにもできない。そう考えると、人を育てるのはもちろん、社員を雇うことですら効率の悪い選択になりつつあるわけです。
ただ、やり方次第で普通に業務は回せます。接客業が隙間バイトで繁忙期だけ人を増やして乗り切るみたいに、ネットの仕事も、デザインも動画編集もシステム開発も、必要なときだけ外注する形がすでに当たり前で、そのほうが合理的です。もちろん長期的には中堅が育たないのは危険ですが、短期的な利益を見れば、正社員を増やさず、業務委託だけで回すほうが経営としては正解だったりします。
最近は動画生成もAIが勝手にやってくれる時代ですし、「人を育てなければならない」という昔ながらの価値観は、どんどん後回しにされるわけです。この流れはたぶん今後も止まらないし、そのツケを一番食らうのが、簡単に転職できず会社に残り続ける氷河期世代なわけです。
◆社員に求められる能力は、もう変わった
そこで必要になるのが、「自分がどれだけ優秀に手を動かせるか」から、「社外のリソースをどう組み合わせるか」という発想への切り替えです。経営者がコストとリスクを見て外注や業務委託を使うのと同じく、「誰に投げれば、どの仕事が、いくらで、どの程度の品質で返ってくるのか」を把握していく。これからの時代、正社員に求められるのは、自分で頑張る力よりも、外の人を使う力なのですね。
だから「若手が育たないから詰む」ではなく、「人がいないのが前提」と割り切って、外の人をどう使うかという頭に切り替えないと、このデスマーチからは抜けられません。
逆に、そこを設計できる人は、中堅がいない職場でも意外と普通に仕事を回せたりします。これは根性とか責任感の問題ではなく、戦い方が古いか新しいかの違いだけ。昭和の責任感で「自分がやらなきゃ」と抱え込んできた人ほど、この切り替えは怖いのかもしれませんが、経営者が外注前提で動いている時代に、現場だけが全部内製で頑張っても、さすがに厳しい。
だからこそ、誰かを使う能力や、仕組みを使う能力を身につけるしかないし、逆に言えば、そういう人しか生き残っていけない時代なのです。
構成・撮影／杉原光徳（ミドルマン）
―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］―
【ひろゆき】
西村博之（にしむらひろゆき）1976年、神奈川県生まれ。東京都・赤羽に移り住み、中央大学に進学後、在学中に米国・アーカンソー州に留学。1999年に開設した「２ちゃんねる」、2005年に就任した「ニコニコ動画」の元管理人。現在は英語圏最大の掲示板サイト「4chan」の管理人を務め、フランスに在住。たまに日本にいる。週刊SPA!で10年以上連載を担当。新刊『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』