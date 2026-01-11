Snow Manの渡辺翔太が、自身のInstagramでアロハシャツコーデを披露した。

【写真】渡辺翔太がアロハシャツコーデなどハワイでのオフショットを公開

■渡辺翔太がアロハシャツのリゾートコーデを披露

渡辺は「バタバタ」と綴り、アロハシャツコーデをはじめ、ハワイで撮影した計5点の写真を投稿。

この日の渡辺は、アロハシャツと短パンのセットアップコーデで、景色を眺める様子のバックショットを披露。グリーンを基調にしたシャツには、葉がグラデーションするように描かれ、そこへ赤や白の花が目を引くリゾートならではのスタイル。短パンからは引き締まった美脚がすらりと伸びている。

2枚目にはアロハポーズのショットと、1、2枚目ともに後ろにはダイヤモンドヘッドライトハウスが写っている。さらにはマリンアクティビティも楽しんだ様子で、渡辺はここでもアロハポーズ。最後は、空と海を捉えたハワイの景色を投稿した。

渡辺は、1月17日19時からTBS系で放送される『バタバタ買い物バケーション』第4弾に出演する。

「ハワイに行けてよかったね」「ハワイ羨ましい」「夢叶ったね」「放送楽しみにしてるよ」などのコメントが寄せられた他、「アロハシャツ似合ってるよ」「美脚すぎる！」「アロハシャツ爆イケ」「後ろ姿もカッコいい」と普段とはまた違ったリゾートならでの写真を褒めるコメントが寄せられていた。

■写真：渡辺翔太がアロハシャツコーデなどハワイでのオフショットを公開