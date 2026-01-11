この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「長崎県平戸市の、超絶おいしいお菓子三連チャン！」と題した動画を公開。長崎県平戸市の歴史と文化が息づく伝統菓子「ごぼう餅」「平戸シュガーラ」「200年カステラ」の3品を実食レビューし、その魅力を解説した。



まず茂木氏が手に取ったのは、平戸名物の「ごぼう餅」。5種類の色があり、それぞれ味が違うという。茂木氏は最も「ごぼうっぽい」色の餅を選んで試食し、「歯ごたえがあってとても美味しい」と評価。名前の由来について、昔ごぼうが入っていたという説や、「ごぼうさん」という人物に由来するという説があることにも触れた。



次に紹介されたのは「平戸シュガーラ」。カステラのような生地を砂糖でコーティングした菓子で、茂木氏は「砂糖のつぶつぶ感とソフトなパウンドケーキとのマッチング、コントラストがすごい美味しいです」と絶賛した。その異国情緒あふれるネーミングと味わいに、かつてオランダとの貿易で栄えた平戸の歴史を感じさせるとした。



最後に登場したのは、200年の歴史を持つという「200年カステラ」。しっとりとした生地と底に敷かれたザラメの食感が特徴で、茂木氏は「最高の贅沢だよね」と感嘆の声を上げた。卵をたっぷり使った豊かな風味と上品な甘さを堪能し、平戸の菓子文化の奥深さを伝えた。



動画を通して茂木氏は、平戸の菓子が単に美味しいだけでなく、その土地の歴史や文化を色濃く反映している点を強調した。旅行や土産物選びの際に、味わいの背景にある物語にも思いを馳せることで、より豊かな食体験ができるという視点を示している。