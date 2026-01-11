軽視しがちなストレッチこそ大事 背中、お尻、ハムを伸ばしただけでHSが2.1m/s上がった！
「ヘッドスピードが上がる」といわれるドリルにはさまざまなものがある。多くのゴルファーが試したことのある“あのドリル”は本当に効果があるのか？ アマチュアゴルファーの大谷秀雄さんと、ツアーにも出場する女子プロ川満陽香理が調査。その結果をランキング順に紹介していく。
【HSアップランキング】一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 最も効果があったのは？
◇ ◇ ◇川満：第4位になったのは、ストレッチ。なんと平均HSが2.1m/s上がり、41.9m/sを記録しました。多くのアマチュアゴルファーは背中やお尻の筋肉が硬くなっています。これがヘッドスピードが上がらない大きな原因です。体の背面が硬いと体を使って振れなくなるし、捻転のないスイングになってしまうんです。壁やポールを使って、肩甲骨、お尻、裏モモ（ハムストリング）を伸ばすとヘッドスピードアップにつながります。大谷さん：可動域が広がった感覚があります。いつもより体がスムーズに動きますね。川満：足をクロスして体を前に倒すと裏モモやお尻に効きます。壁に手をついたり、ポールを持ったりして体を回すと背中が伸びます。他のドリルとは異質な種目ですが、ストレッチはやっぱり大切。練習前やラウンド前にやることをオススメします。■解説 川満陽香理かわみつ・ひかり／ 1987年生まれ、沖縄県出身。2011年に下部ツアー『ANA プリンセスカップ』でプロ初勝利。2021年の『九州みらい建設グループレディース』で10年ぶりの勝利を挙げた。GOLF5所属。■大谷秀雄さんおおや・ひでお／60歳、ゴルフ歴27年、平均スコア84。ゴルフ大好きアマチュア。飛距離不足に悩む◇ ◇ ◇関連記事「一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】」では8つのドリルの検証結果を公開中
