なぜプロ内定者が９番目と10番目？ 指揮官、司令塔、主将が明かすPKキッカーの内幕「正直、回ってくるとは思ってなかった」【神村学園／選手権】
［高校選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（９PK８）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）
インターハイとの２冠を目ざす神村学園は、開始５分でFW岡大輝に先制点を浴び、いきなり劣勢を強いられた。ただ、粘り強く反撃を続け、73分にFW日郄元の魂のダイビングヘッドで追いつくと、延長戦を挟まず行なわれたPK戦を制し、史上初の決勝進出を果たした。
互いに10人が蹴り、これまた死闘となったPK戦で意外に感じたのが、プロ内定者３人を擁する神村学園のキッカーの順だ。
FW徳村楓大（J１町田加入）は４番目に蹴った一方、MF福島和毅（J１福岡加入）は９番目、DF中野陽斗（J２いわき加入）は10番目に登場したのである。司令塔の福島とキャプテンの中野が、フィールドプレーヤーで最後の２人になるとは予想していなかった。
なぜこのような順番になったのか。有村圭一郎監督は「私は決めないので、本人たちが話し合って、多分蹴りたくない子たちが後ろに行っているんだと思います」「昨日PKを練習した際は、ふかしまくって外しまくっていたので、これはダメだなと。みんなが外すことも想定内に置いて見ていたので、決めてくれてラッキーという印象です」と語った。
また、きっちり成功させた福島は「正直、回ってくるとは思ってなかったです。最初は緊張があったんですけど、あの場に立ったら意外と緊張しなくて、リラックスして蹴れました」と振り返った上で、「練習とかで蹴って、上手い奴が前に行くみたいな感じで決めて、自分はもう９ってなんか決まっていました」と笑いを誘った。
さらに、右上を射抜く強気なキックでネットを揺らし、雄叫びを上げた中野は、「自分はPKが苦手で、ずっと先生方や選手のみんなから10番目と言われていたので、しっかり10番であることも自覚しています。10番で出番が来た時にしっかり自分のコースを狙って蹴るところは意識して練習していました」と背景を明かした。
中野も福島と同様、重責に強いタイプの人間だ。頼れる主将は「10番目が来そうだなって時は、ちょっと緊張しましたけど、ペナルティスポットに立った時は全然緊張感もなく、逆に楽しんで蹴れたのかなというのはありますね」と言ってのけた。
１月12日に行なわれる決勝、鹿島学園戦は90分で決着がつくだろうか。もっとも、PK戦までもつれ込んだ際には、頼もしいキッカーがどっしりと後ろに控えている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
