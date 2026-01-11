住宅ローンのため「土日祝、平日夜勤とバイトして休みはありません」年収900万円から収入激減、50代男性の壮絶な日常

人生最大の買い物と言われる住宅。長期ローンを組んで購入する人は少なくないだろう。しかし、社会情勢の変化によって当初の返済計画が崩れ、出口の見えない不安に苛まれる人もいるようだ。

投稿を寄せた大阪府の40代男性（メーカー／年収850万円）は、初めて組んだ住宅ローンの金利選択を後悔しているようだ。当時は変動金利が主流だったこともあり、周囲の助言に従ったという。

「義父の勧めもあって変動金利でローンを組みましたが、個人的にはフラット35などの固定金利が希望でした」

昨今の金利上昇のニュースは、男性にとって他人事ではないだろう。（文：天音琴葉）

「住宅ローン＋大学高校中学生の3人の子供の学費」 が重くのしかかる

長期金利の上昇に伴い、住宅ローンの金利も上がる気配を見せている。また、一度決めたローン設定を途中で変更するにも、それなりの手間とコストがかかるものだ。

「やっぱり固定にしておけば良かった……と思う日々です」

金利への不安以上に深刻なのは、収入が減ることだろう。中には、返済そのものに追い詰められている人もいるようだ。

兵庫県に住む50代男性（専門コンサル系／年収620万円）は、「コロナで年収大幅ダウン」と投稿を寄せた。

かつては年収900万円ほどあったという男性だが、コロナ禍で「570万円」まで大幅に下がった。しかし、男性には嘆いてばかりいられない事情があるようだ。

「住宅ローン＋大学高校中学生の3人の子供の学費」

住宅ローンに加え、成長期にある3人の子どもたちの教育費が重くのしかかる。もしかしたら、住宅ローンの残債よりも多いかもしれない。

男性は転職し、足らない分は自身の時間を削ってアルバイトする道を選んだが、現在の本業による年収は500万円。アルバイト分と合わせても「概算620万円」だというから、かつての年収900万円には到底及ばないようだ。

「転職し土日祝日、平日夜勤とバイトして休みはありません」

いずれの投稿からも現代社会が抱えるローンの危うさが垣間見られるようだ。一方で住宅価格が高騰している中、最長50年という超長期ローンが若年層の間で広がっていると報じられている。住宅ローンは完済して初めて「成功」と言える買い物だということを忘れてはいけないだろう。

※キャリコネニュースでは「ローン組んで失敗した人」をテーマにアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/R0C27N8P