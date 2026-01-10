カジサックことキングコング・梶原雄太の娘でモデルの梶原叶渚が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。衝撃の“ほっそり脚”に驚きの声が上がった。

【映像】驚くべき足の細さ…梶原叶渚のほっそり美脚（全身姿も）

「【WEGO STAGE supported by 静岡デザイン専⾨学校】」ステージに登場した梶原は、肩部分がリボンで結ばれたオフショルダートップスにミニスカートを合わせたコーディネートでステージを歩いた。

クールな表情でランウェイを歩いていたが、先端に辿り着くと、キュートな笑顔を見せてファンを魅了。その姿にコメント欄には「かわいいね」「成長したなー」などの声が上がった。大きなファーの帽子がファッションのアクセントとなっていたが、一方でファンが注目したのは梶原の抜群スタイル。ミニスカートから覗かせるほっそりとした脚には「驚くべき足の細さ…」「美脚がすぎるやん」などの驚きのコメントも届いた。

美脚がすぎる梶原叶渚

梶原叶渚は芸能事務所「スターダストプロモーション」に所属。2024年に俳優業をスタートさせ、テレビ朝日系「スカイキャッスル」、NHK夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」などに出演。また「Seventeen」専属モデルも務めるなど、多方面で活躍している。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）