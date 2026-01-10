この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「自分がされて嫌なことを人にしない」人柄の良し悪しは、この一点に集約される

カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【真の大人】これが人柄のいい証拠！人を貶めず「嫌なことをしない人」の特徴7選」と題した動画を公開。動画では、人間関係を築く上で重要な「人柄」が、具体的にどのような行動や考え方に現れるのかを解説した。



Ryota氏は冒頭で、人柄や人格は人間関係において極めて重要であり、その本質を見抜くことができれば「付き合う人を間違えなくなる」と語る。そして、人柄が良い人の特徴として7つのポイントを挙げた。



まず最初に挙げられたのは、「自分がされて嫌なことを人にしない」という基本的な姿勢だ。これは協調性にも関わることであり、この考え方を持つ人かそうでないかで、その後の人生における人柄の差は「激しくなる」という。ドタキャンや遅刻といった、自分がされたら嫌だと感じることを相手にしない意識が、人間関係のトラブルを減らす第一歩となる。



次に、Ryota氏は「礼や品があるか」という点を挙げる。これは人間関係のトラブルを減らすための仕組みであり、親しい相手にも感謝を忘れない、相手の領域を尊重するといった行動に現れる。氏は、こうした品性は家庭の経済的な豊かさではなく、人として「正しいしつけがあったか」どうかが影響すると指摘した。



さらに、「人の都合を想像できるか」「人の不幸に悲しめるか」といった共感能力の重要性にも言及。特に人の不幸に対しては、嫉妬などの負の感情が生まれやすいが、そうした状況でも相手の痛みに寄り添い、悲しむことができるかが問われるという。氏はこれができる人は、感謝や謝罪の言葉を自然に口にできる基本的な感情を持っていると説明した。



他にも、「会話内容を選べるか」「利害ばかりにとらわれていないか」「自分を理解できているか」といった点が挙げられた。これらは、その場の状況や相手の心情を察する能力や、金銭や名誉といった欲望に振り回されない精神的な成熟度、そして自分の長所と短所を客観視できる自己理解に基づいている。



人柄の良さとは、特別な才能ではなく、相手を思いやる想像力と、それを具体的な行動に移す意識の積み重ねによって形成される。動画は、自分自身を振り返り、より良い人間関係を築くためのヒントを与えてくれる内容となっている。