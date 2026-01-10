Hi-Fi Unicornが、新曲「SUPER DUPER」を1月14日（水）に配信リリースすることが決定した。本楽曲は1月13日（火）に初回放送を控えるTBS 火曜ドラマ『未来のムスコ』の挿入歌に起用される。

「SUPER DUPER」はGRe4N BOYZがHi-Fi Un!cornに楽曲提供した作品。配信リリースを記念してデジタルキャンペーンも開催されるとのことだ。

TBS 火曜ドラマ『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（2011年・CX）の脚本などで知られる阿相クミコと、黒麦はぢめによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン＋」連載）を原作にしたドラマ作品。志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリーだ。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。