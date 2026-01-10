「お前は化け物だよ」仲間も称賛の一撃。鹿島学園のワーズィージェイヴェン勝が決めた衝撃弾の背景とは？【選手権／準決勝】
2026年１月10日、鹿島学園が第104回全国高校サッカー選手権の準決勝で前回準優勝の流通経済大柏を１−０で下した。90分、波状攻撃を繰り出すなかで決勝弾を蹴り込んだのは、途中出場のワーズィージェイヴェン勝だ。
ボールが自分のところにこぼれてきた瞬間、ワーズィージェイヴェン勝は「来た」と思ったという。
「ゴールが大きく見えて。ふかすとかそういうこともまったく考えてなくて、振り切った感じです」
左足での弾丸シュート。その衝撃弾の直後、彼は「周りの凄い歓声で入ったと確信した」そうだ。本人も大きな手応えを掴んでおり、「今日、眠れないです」と笑顔で話していた。
あれだけ冷静にシュートが打てた背景には鈴木雅人監督の指導があった。90分の波状攻撃の際、相手GKがこぼしたボールを直接狙おうとしたが、「頭の中に『冷静になれ』と監督の声が聞こえてきました」（ワーズィージェイヴェン勝）。そこで心を一旦落ち着けて、直後に会心の一撃を放った。
大仕事をやってのけたワーズィージェイヴェン勝。試合後には、チームメイトから「『お前は化け物だよ』とか、嬉しい言葉をもらいました」。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
ボールが自分のところにこぼれてきた瞬間、ワーズィージェイヴェン勝は「来た」と思ったという。
「ゴールが大きく見えて。ふかすとかそういうこともまったく考えてなくて、振り切った感じです」
あれだけ冷静にシュートが打てた背景には鈴木雅人監督の指導があった。90分の波状攻撃の際、相手GKがこぼしたボールを直接狙おうとしたが、「頭の中に『冷静になれ』と監督の声が聞こえてきました」（ワーズィージェイヴェン勝）。そこで心を一旦落ち着けて、直後に会心の一撃を放った。
大仕事をやってのけたワーズィージェイヴェン勝。試合後には、チームメイトから「『お前は化け物だよ』とか、嬉しい言葉をもらいました」。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…