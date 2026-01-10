静岡出身・なえなの、美脚際立つミニスカ姿 ブルーアイメイクで雰囲気ガラリ「可愛い」「スタイル抜群」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】タレントのなえなのが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
ネット上では「可愛い」「スタイル抜群」「流石のランウェイ」「何でも似合う」などと反響が寄せられている。
◆なえなの、ブルーアイメイクで登場
静岡出身のなえなのはジャケットに合わせたブルーのアイメイクで雰囲気を変えて登場。ミニスカートからは美しい脚を覗かせた。
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
