TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オリジナルサウンドトラックが1月15日デジタルリリース決定！ノンクレジットEDも公開！

2026年1月8日より放送開始されたTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』より、音楽・川田瑠夏による劇伴40曲を収録したオリジナルサウンドトラックのデジタルリリースが決定した。1月15日より各音楽配信サイトよりリリースされるので、お見逃しなく。

あわせて石原夏織の新曲「星眼鏡」が主題歌を務めるノンクレジットエンディングがぽにきゃんYouTubeチャンネルで公開された。公開されたノンクレジットエンディング映像では、「星眼鏡」のキラキラとしながら優しい音楽に乗せて、透乃眼はじめとする透乃眼探偵事務所のキャラクターたちが登場し、これから始まる“見えない”ふたりとふたりの恋愛模様を見守るキャラクターたちによる物語への期待を高めるような温かい映像となっている。

いよいよ放送が始まり盛り上がりを見せる、目に見えない紳士な人外×目の見えないおっとり女性のほっこり×じれキュンなラブコメディ、TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』。さらにBlu-rayの発売も決定した。

Blu-rayは上巻・下巻の2巻構成、上巻は5月13日、下巻は5月27日に発売することが決定した。バリアフリー字幕・音声付で第1話〜6話が上巻に、第7話〜12話が下巻に収録予定となっており、特製ブックレットや原作・岩飛猫先生による描き下ろしステッカーなど豪華仕様となっているほか、特典映像としてキャストビジュアル撮影のメイキング映像も収録されるので、ぜひチェックしていただきたい。描きおろし三方背ケースの線画も到着。

またBlu-ray発売記念としてスタンディ・パネル展や透乃眼あきら役・阿座上洋平、夜香しずか役・貫井柚佳のサイン入り番宣ポスターなど豪華賞品が当たるキャンペーンなどが多数開催決定。開催店舗や参加方法など詳細は公式サイトに掲載されている。

●配信情報

TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』ORIGINAL SOUNDTRACK

2026年1月15日デジタルリリース

品番：PCSP-07096

音楽：川田瑠夏

配信リンクはこちら

https://toumei.lnk.to/OST

＜収録曲＞

M01.透乃眼さんと夜香さん

M02.おでかけ♪

M03.デート日和

M04.透乃眼探偵事務所

M05.楽しい時間

M06.やさしいな

M07.依頼

M08.真相解明！

M09.Happy End

M10.きっと大丈夫

M11.アイキャッチMellow

M12.どうしよう

M13.悶々

M14.ドキドキ…！

M15.大好きな気持ち

M16.一緒にいたいから

M17.アイキャッチCute

M18.アイキャッチCozy

M19.ピンチ！

M20.焦る…

M21.ドキドキが止まらない！

M22.空気読めない

M23.ドタバタ！！

M24.まずい

M25.あやしい…

M26.いやな感じ

M27.しょんぼり

M28.Sweet Time

M29.おとぼけ

M30.ほっと一息

M31.アイキャッチChuckle

M32.のんびりおしゃべり

M33.ちょっといいかも

M34.可愛いひと

M35.大切なこと

M36.切ない気持ち

M37.事件

M38.セピアな思い出

M39.好きだから

M40.ずっとこれからも

エンディング主題歌

「星眼鏡」

石原夏織

作詞：児玉雨子 作曲・編曲：佐藤純一（fhána）

配信リンクはこちら

https://lnk.to/hoshi_megane

●作品情報

TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』

1月8日(木) 23時30分より

TOKYO MX、ＢＳ日テレ、サンテレビ、ＫＢＳ京都ほかにて放送開始！

TOKYO MX 毎週木曜23時30分〜

ＢＳ日テレ 毎週木曜23時30分〜

サンテレビ 毎週木曜24時00分〜

ＫＢＳ京都 毎週木曜24時00分〜

配信情報

各配信サイトにて2026年1月8日(木)24時より順次配信開始！

【スタッフ】

原作：「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」岩飛猫（双葉社「webアクション」連載）

監督・シリーズ構成：瀬田光穂

キャラクターデザイン：うなばら海里

サブキャラクターデザイン：鵲あかね

スーツ監修：門野葉一

プロップデザイン：新谷真昼

美術設定：株式会社オリーブ

美術監督：村山千華

色彩設計：有尾由紀子

撮影監督：戸澤雄一朗（グラフィニカ）郄清水良子（グラフィニカ）

編集：丹彩子（グラフィニカ）

編集助手：深澤芽衣（グラフィニカ）

編集サポート助手：平野寧緒（グラフィニカ）

音響監督：中谷希美

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：川田瑠夏

音楽制作：ポニーキャニオン

オープニング主題歌：「Ding-dong」阿部真央

エンディング主題歌：「星眼鏡」石原夏織

アニメーション制作：Project No.9

【キャスト】

透乃眼あきら：阿座上洋平

夜香しずか：貫井柚佳

写螺子ルナ：杉山里穂

鬼木羅だいち：福西勝也

カルマ：大野智敬

ライト：石原夏織

斑糸コウスケ：榎木淳弥

トゥイン：立花慎之介

＜イントロダクション＞

探偵事務所を構える紳士な「透明男」の透乃眼あきらと

その事務所に勤めるおっとりした「人間女性」の夜香しずか。

透明に姿を消しても、目の見えない夜香には不思議と透乃眼の居場所がわかってしまう。

“見えない“ふたりは、いつしか互いに惹かれ合い…？

SNSで大反響！

【目に見えない紳士な人外×目の見えないおっとり女性】のほっこり×じれキュンなラブコメディが2026年1月8日よりTVアニメ化！

●リリース情報

TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』Blu-ray 上・下巻

詳細はこちら

https://tomeiotoko-ningenonna.com/pkg/

発売日

上巻：5月13日

下巻：5月27日

価格

上巻：19,800円（税込）

下巻：19,800円（税込）

本編収録：全12話

上巻：第1話〜6話 バリアフリー字幕・音声付

下巻：第7話〜12話 バリアフリー字幕・音声付

《上巻》

・Blu-ray1枚組

・描きおろし三方背ケース

・特製ブックレット

・岩飛猫先生 描きおろしステッカーpart1

《下巻》

・Blu-ray1枚組

・描きおろし三方背ケース

・特製ブックレット

・岩飛猫先生 描きおろしステッカーpart2

特典映像

《上巻》

・ノンクレジットOP映像

・第1話ビジュアルコメンタリー

・キャストビジュアル撮影メイキング -Special Edition-

・CM・PV集

《下巻》

・ノンクレジットED映像

・第2話ビジュアルコメンタリー

・キャストビジュアル撮影メイキング -Special Edition-

・耳元ボイス動画 ※岩飛猫先生描きおろし脚本ver.

予約はこちら

上巻

https://lnk.to/PCXP-51254

下巻

https://lnk.to/PCXP-51255

©岩飛猫／双葉社・「透明男と人間女」製作委員会

