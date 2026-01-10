盛り付けのセンスで人間性を暴き出す「1周だけバイキング」で、紅しょうが・熊元プロレスが驚愕の「暴挙」を連発しスタジオを震撼させた。

【映像】熊元プロレスの「1周だけバイキング」のプレート

テレビ朝日の人気バラエティ番組『テレビ千鳥』にて、人気企画「1周だけバイキング」が放送された。この企画は、和・洋・中あわせて80種類以上の豪華なメニューが並ぶ会場を1周する間に、いかにセンス良く一皿を完成させられるかを競うものである。挑戦者の性格や食の好みが如実に表れるこの過酷な一発勝負に、紅しょうがの熊元プロレスが挑むこととなった。

バイキングが大好きで特に洋食を好むという熊元は、序盤から手羽先や海老の串揚げを同じ数ずつ並べる「七対子（チートイツ）」のような独特のスタイルで皿を埋めていった。しかし、中盤に差し掛かるとその「洋食欲」が暴走し始める。シェフが揚げるエビ天を3尾注文したのを皮切りに、ソーセージ、ハンバーグ、唐揚げと茶色い料理を次々と追加。さらに大量のタルタルソースの上にエビフライを突き刺す「タルタル枕」という独自の盛り付けを披露し、まだ会場の5分の1しか進んでいない段階で皿の6割を埋めてしまった。

後半戦に入ると、熊元の行動はさらにエスカレートしていった。小皿をバイキング台の角に放置して「マーキング」を行ったりと、マナーを度外視した振る舞いを連発する。さらに、巨大なオマール海老を見つけると「海老大好きなんですよね」と歓喜。

その後も目に付いた好物を「触ってもうた」という理由で次々と追加。実食でオマール海老を豪快に頬張る姿を見たノブは、両親が豚になってしまうシーンを引き合いに「千と千尋の冒頭シーン」と例え、その圧倒的な人間性に脱帽していた。