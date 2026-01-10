人気舞台ヒプステのライブツアーABEMA PPVで独占生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）のライブツアー「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Division Jam Tour》vol.２」（以下、「ヒプステ《Division Jam Tour》vol.２」）を「ABEMA PPV」にて１月23日(金)19時より独占生放送する。
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）は、大人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称ヒプマイ）の舞台化シリーズ。2019年11月に初めて舞台化されて以降『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けている。
このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定したライブツアー「ヒプステ《Division Jam Tour》vol.２」は、１月９日（金）から１月23日（金）にわたり福岡・名古屋・東京の３都市で開催。シンジュク・ディビジョン“麻天狼”、 ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”、舞台オリジナルキャラクターである“糸の会”や寶井灯依里、“道頓堀ダイバーズ”、そしてディビジョン･ダンス･バトル“D.D.B”の総勢18名のキャストが出演。
「ABEMA」では、vol.２を締めくくるZepp DiverCity（TOKYO）１月23日（金）19時公演を独占生放送。舞台とはひと味違うライブならではのステージをぜひ「ABEMA」で。
(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
