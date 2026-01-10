Ì¾Á°¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤â¼ÂÂÖ¤Ï¿·¤·¤¤Å´Æ»!!¡¡2026Ç¯¤ÎàÅ´½é¤áá¤Ï¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó´°¾è¡Ú¥³¥é¥à¡Û
Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¿·Ç¯¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ½é¤Î²ÙÊªÀìÍÑ¿·´´ÀþÅÐ¾ì¡Ê£³·î23ÆüÍ½Äê¡¢JRÅìÆüËÜ¡Ë¡¢ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×ÍÑ385·ÏÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¿·À½¡Ê2026Ç¯½ÕÍ½Äê¡¢JRÅì³¤¡Ë¡¢JR»³ÍÛÀþ»³¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ë¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖKizashi¡Ê¤¤¶¤·¡Ë¡×Æ³Æþ¡Ê2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤È¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¤ÎÏÃÂê¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»³Æ¼Ò¤ÏÎ¹µÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ìÃÊ¤È½Å»ë¡£ÍøÍÑµÒ¤òÌÜÅªÃÏ¤Ë±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾è¼ÖÃæ¤ò¤¤¤«¤Ë²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê2026Ç¯¤Î½ñ¤½é¤á¤Ê¤é¤ÌàÅ´½é¤á¡Ê¤Æ¤Ä¤¾¤á¡Ëá¤Ï±§ÅÔµÜ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ë¤Ø¡£2023Ç¯£¸·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¡Ê°¦¾ÎÌ¾¡£±§ÅÔµÜÅì¸ý¡ÁË§²ì¡¦¹âº¬Âô¹©¶ÈÃÄÃÏ14.6¥¥í¡Ë¤Ë¡¢ÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤é½é¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢²÷Áö¤¹¤ëÆüËÜ½é¤Î¿·ÀþLRT¡Ê¼¡À¤Âå·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤ò¥ë¥Ý¡£»¿ÈÝÁêÈ¾¤Ð¤·¤¿¿·Àþ¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤ÏÀ¾¤Ø¡×¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÀ¾¿Ê¹½ÁÛ¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤Î²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¥³¥é¥à¤Ï2026Ç¯£±·î£²Æü¤Î¸½ÃÏ¥ë¥Ý¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯£¶·î¤Ë¸òÄÌ´Ä¶À°È÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÃÏ°èÅ´Æ»¥Õ¥©¡¼¥é¥à2025¡×¤Ç¤ÎÅìÃÒÆÁ±§ÅÔµÜ»ÔÉû»ÔÄ¹¡ÒÅö»þ¡Ó¤È±§ÅÔµÜ¾ô¿Í´ØÀ¾Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤òºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
12Ê¬¥Ø¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¡¢IC¥«¡¼¥É¤¬´ðËÜ
Åìµþ23¶è¤Î¤Û¤Ü£³Ê¬¤Î£²¤ËÁêÅö¤¹¤ë417Ê¿Êý¥¥í¤Î»Ô°è¤Ë¿Í¸ý51Ëü¿Í¡£ÆÊÌÚ¸©ÅÔ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¤Ï°ñ¾ë¸©¿å¸Í¡Ê27Ëü¿Í¡Ë¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê¡Ê37Ëü¿Í¡Ë¡¢Æ±Á°¶¶¡Ê33Ëü¿Í¡Ë¤Î³Æ»Ô¤ò¤·¤Î¤°¡¢ËÌ´ØÅì£³¸©ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Á¤Î¸¼´Ø¸ý¤¬JR±§ÅÔµÜ±Ø¡£Å´Æ»¤ÏÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤Ç¡¢ºßÍèÀþ¤Ï±§ÅÔµÜÀþ¡ÊÅìËÌÀþ¡Ë¤«¤éÆü¸÷Àþ¤¬Ê¬´ô¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¤ÏÀ¾Â¦¤Ë¹â²Í¤Î¿·´´Àþ¡¢ÅìÂ¦¤ÎÃÏÊ¿¡ÊÃÏ¾å¡Ë¤ËºßÍèÀþ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
±Ø¤ÎÅìÀ¾¤Ï¼«Í³ÄÌÏ©¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢ºÇ¤âÅì´ó¤ê¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¤Î¤¬¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£»ÏÈ¯¤Î±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ý¡Ê¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤Ïµ°Æ»Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¡¢Àµ¼°Ì¾¤Ï±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ýÄäÎ±½ê¤Ç¤¹¡Ë¤ÏÅç¼°¥Û¡¼¥à£±ÌÌ£²Àþ¡£ÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Î¥À¥¤¥ä¤Ï12Ê¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±èÀþ¤Ï±§ÅÔµÜ»Ô¤ÈÆÊÌÚ¸©Ë§²ìÄ®¡£¾è¼Ö¤Ï¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡¦totra¡Ê¥È¥È¥é¡Ë¤¬´ðËÜ¡£È¯¹ÔËç¿ô¤ÎÂ¿¤¤Suica¤äPASMO¤â¤â¤Á¤í¤ó»È¤¨¤Þ¤¹¡£Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾è¹ß¼Ö»þ¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥¢²£¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡£¸½¶â¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇÁ°Éô¤Î±¿ÄÂÈ¢ÍøÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤é¤É¤Î¥É¥¢¤Ç¤â¾è¹ß¤Ç¤¤ë¿®ÍÑ¾è¼ÖÊý¼°¤Ç¤¹¡£
Å´Æ»¤ÈÆ±Åù¤Î»ÜÀß¤òÁö¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö
É®¼Ô¤Ï±ýÏ©¡¢±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ý¤«¤éË§²ì¡¦¹âº¬Âô¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Þ¤ÇÁ´Àþ¤Ë¾è¼Ö¡£µ¢Ï©¤Ï»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é£²Î±½êÊ¬¤òÌá¤ê¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Î¤¢¤ëÊ¿ÀÐ¤ÇÅÓÃæ²¼¼Ö¡¢±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ý¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ý¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿Ä¶Äã¾²¤ÎHU300·ÁÅÅ¼Ö¡¢90ÅÙÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÅì¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡¢Æ»Ï©¾å¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ÈÊ»Áö¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏàÆ»Ï©½ÂÂÚ¤ÎÈÈ¿Íá¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÀßÈñ¤ÏÃÏ²¼Å´¤ä¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù³ä°Â¡£¿Í¤È´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¬ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢JRÉÙ»³¹ÁÀþ¤òÅ¾ÍÑ¤·¤Æ2006Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ÉÙ»³¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
´ûÀßÀþÍøÍÑ¤ÎÉÙ»³¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢Á´Àþ¤¬¿·Àþ¤Î¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¡£»ÏÈ¯¤Î±§ÅÔµÜÅì¸ý¤«¤é±§ÅÔµÜÂç³ØÍÛÅì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü£´¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç¤¹¡£Ãæ±û£²¼ÖÀþÊ¬¤¬¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤Îµ°Æ»¤Ç¤¹¡£
ÍÛÅì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹°ÊÅì¤ÏÀìÍÑµ°Æ»¤ÈÊ»ÍÑµ°Æ»¤¬º®ºß¤·¤Þ¤¹¡£´´ÀþÆ»Ï©¤ò¤Þ¤¿¤°¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÊ¿ÌÌ¸òº¹¤Ç¤Ê¤¯Å´Æ»¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ¸òº¹¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢LRT¤ÏÅ´Æ»»ÜÀß¤òÁö¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
EV¸øÍÑ¼Ö¤ò½µËö¤ËÌµÎÁÂß¤·½Ð¤·
±èÀþ¤Î±§ÅÔµÜ»Ô¤ÈË§²ìÄ®¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢½»Ì±¤ä±èÀþ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î°ÜÆ°¼êÃÊÊÑ³×¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê¿ÀÐ¡¢À¶¸¶ÃÏ¶è»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ê¤É£´ÄäÎ±½êºÇ´ó¤ê¤ËÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤òÀß¤±¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥¢¥ó¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥«¡¼¤«¤éLRT¤Ø¤Î¥â¡¼¥À¥ë¥·¥Õ¥È¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥·¥Õ¥Èºö¡£Ë§²ìÄ®¤Ï¡¢¸øÍÑ¼Ö¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤òÆüÍËÆü¤äµÙÆü¤ËÌµÎÁÂß¤·½Ð¤·¡¢¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤«¤é¾è¤ê·Ñ¤®ÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤Î¤Ç¼ã´³¼êÁ°¤ß¤½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áí¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ë±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó±èÀþ¤ÏÁý²Ã¡£±èÀþ¤Ç¤Ï£±ÆüÅö¤¿¤ê¥Þ¥¤¥«¡¼Áö¹ÔÎÌ¤¬5000Âæµ¬ÌÏ¤Ç¸º¾¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤½¤¦¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¸úÇ½¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î³°½Ðµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ÆÇ¯´Ö10²¯±ßÄ¶¥ì¥Ù¥ë¤Ç°åÎÅÈñÍÞÀ©¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿
¤³¤³¤Ç¥é¥¤¥È¥é¥¤¥óÁ°»Ë¡£±èÀþ¤ÎÀ¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃÏ¡¢Àï»þÃæ¤Þ¤ÇµìÆüËÜÎ¦·³¤ÎÌ¾µ¡¡¦È»¡Ê¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡Ë¤Ê¤É¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤Î¹©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
1974Ç¯¤«¤éÆÊÌÚ¸©¤È±§ÅÔµÜ»Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç¹©¶ÈÃÄÃÏ¤òÂ¤À®¤·¤ÆÊ¬¾ù¡£½¾¶È°÷1Ëü3000¿Íµ¬ÌÏ¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¦¸¦µæµòÅÀ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÏÄÌ¶Ð¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¸©¤¬¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°È÷¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ÊÅ¸¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ20Ç¯°Ê¾å·Ð²á¡£¿·¸òÄÌ¤ËÂå¤ï¤ëLRT¤Ï¡¢¿ä¿ÊÇÉ¤ÈÈ¿ÂÐÇÉ¤¬³ä¤ì¡¢¼óÄ¹Áª¤Ç¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2004Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤È»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë¿ä¿ÊÇÉ¤¬ÅöÁª¡¢µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï»ÜÀßÀ°È÷¤ËÃå¼ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤«¤é¤ÏÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯£¸·î26Æü¤Ë³«¶È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤ÏÀ¾¤Ø¡×
¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤ËÌ¤Íè¤ò¹ð¤²¤ëÀ¾¿Ê¹½ÁÛ¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤ÏÀ¾¤Ø¡×¡£1972Ç¯£³·î¡¢¹ñÅ´¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Î¡Ö¤Ò¤«¤ê¤ÏÀ¾¤Ø¡×¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±§ÅÔµÜ»Ô¤¬2025Ç¯10·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢±ä¿¶è´Ö¤Ï±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ý¡Á¶µ°é²ñ´ÛÁ°¡Ê²¾¾Î¡Ë4.9¥¥í¡£³«¶ÈÍ½Äê»þ´ü2036Ç¯£³·î¡¢³µ»»¹©»öÈñÌó770²¯±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£Í½ÄêÄäÎ±½ê¤Ïµ¯ÅÀ¤Î±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ý¤ò´Þ¤á13¥«½ê¡Ê12¥«½ê¿·Àß¡Ë¡¢ÅìÉð±§ÅÔµÜ±ØÁ°¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÇÅìÉð±§ÅÔµÜÀþ¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢´°¾è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡Ö¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó¡¢Ì¾ÌÜ¤Ï¡Ê¼¡À¤Âå·¿¡ËÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤â¼ÂÂÖ¤Ï¿·¤·¤¤Å´Æ»¡×¡£½½Ê¬¤ÊÆ»Ï©Éý¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌ¤È¤Î¶¦Â¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢21À¤µª·¿¤Î¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¸å¤ËÂ³¤¯ÅÔ»Ô¤Ë¸½¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸