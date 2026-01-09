D.A.Dが東京オートサロン2026で提示する新たなカーライフ

株式会社ギャルソンが展開するブランド「D.A.D」は、2026年1月9日から開催される「東京オートサロン2026」にて、最新のカスタマイズアイテム群を発表する。同社は、その唯一無二のラグジュアリーな世界観と細部にまでこだわり抜いた高品質なアイテムで知られており、今回の発表も自動車愛好者からの注目を集めている。発表されるのは、最新のカスタマイズアイテムから、日常使いを格上げするカーケアシリーズ、そして内装を彩る新コレクションまで多岐にわたる。これらのアイテムは、ユーザーのカーライフをより豊かにする提案である。

香りで彩るカーケア：プレミアムカーケアシリーズ第二弾

D.A.Dが昨年発表し、好評を博した「プレミアムカーケア」シリーズの第二弾が登場する。今回特に注目されるのは、「D.A.Dホワイトムスクフレグランス」の香りを採用したアイテムが多数ラインナップされている点である。これにより、車両の美観維持だけでなく、香りという五感に訴えかける要素が加わり、日常のメンテナンスがより特別な時間へと変化するとしている。

プレミアム ディスプレイ＆パネルコーティング - ホワイトムスク -

アイテム名 価格（税込） 特徴 プレミアム ディスプレイ＆パネルコーティング - ホワイトムスク - 2,530円 塗って拭くだけでディスプレイやパネルに艶と手触りを与え、ホワイトムスクの香りで車内を包み込む。デジタル化が進む車内において、ディスプレイの美しさを維持しつつ、香りの演出も可能にする製品である。

プレミアム インテリアクレンジング - ホワイトムスク -

アイテム名 価格（税込） 特徴 プレミアム インテリアクレンジング - ホワイトムスク - 2,530円 車のインテリアの細部に潜む汚れまで洗浄し、上質なホワイトムスクの香りが清掃中の気分を高める。車内の清潔感はドライブの快適さに直結するため、手軽にプロのような仕上がりを実現できる点は利点である。

プレミアム インテリア コーティング - ホワイトムスク -

アイテム名 価格（税込） 特徴 プレミアム インテリア コーティング - ホワイトムスク - 2,750円 スプレーして拭くだけでインテリアに上質な艶を与え、新品のような輝きを取り戻す。こちらもホワイトムスクの香りが特徴である。クレンジング後の保護として使用することで、インテリアの美しさを維持し、耐久性も期待できる。

プレミアム グラフェン タイヤワックス - ホワイトムスク -

アイテム名 価格（税込） 特徴 プレミアム グラフェン タイヤワックス - ホワイトムスク - 3,795円 最新素材であるグラフェン（炭素原子が六角形格子状に結合したシート状物質）を配合した撥水タイヤワックス。タイヤに深く艶やかな漆黒の美しさを与え、水を弾き飛ばす。ホワイトムスクの香りも特徴である。タイヤの艶は車の足元を引き締め、全体的な印象を向上させる。

プレミアム ブラシ タイヤ用

アイテム名 価格（税込） 特徴 プレミアム ブラシ タイヤ用 3,080円 扁平タイヤから複雑なディテールまで、ストレスなく洗浄できる精密なテーパードカット加工が施されている。タイヤワックスの効果を最大限に引き出すための前処理として推奨される。

モノグラムレザー オーシャンブルーコレクションの新展開

車内のドレスアップを語る上で欠かせないD.A.Dのインテリアアクセサリーに、昨年発表され人気を博した「モノグラムレザー オーシャンブルー」コレクションの新たな5アイテムが加わる。深みのあるオーシャンブルーは、シックな雰囲気を演出し、モノグラムデザインとの組み合わせにより、車内空間を洗練された上質空間へと昇華させるとしている。

新たなラインナップ（一部抜粋）

グランド シートクッション SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

本体価格：6,600円（税込）

長時間のドライブを快適にサポートするクッション。シートの雰囲気を手軽に変更したいユーザーに適している。

シートベルトパッドII SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

本体価格：6,050円（税込）

シートベルトの圧迫感を軽減しつつ、車内の統一感を高める。細部までこだわるD.A.Dの製品理念が反映されている。

ラウンジトレー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

本体価格：4,180円（税込）

車内での飲食や小物の整理に便利なトレー。実用性とデザイン性を兼ね備えている。

アシストグリップカバー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

本体価格：4,180円（税込）

握るたびに高級感が伝わるグリップカバー。車内の細部までドレスアップを求めるユーザーに適している。

レザーシフトノブカバー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

本体価格：4,510円（税込）

運転中に常に触れるシフトノブに装着することで、操作感の向上と所有する喜びを提供する。

これらのアクセサリーを組み合わせることで、ユーザーは自分だけの特別な車内空間を構築できる。

新作ホイールとデモカー展示

D.A.Dの真骨頂であるホイールの新作も発表される。「Varlon（ジムニーノマド／ジムニーシエラ専用）」と「GLANCLAW（22inch）」の2モデルである。これらの新作ホイールを装着したジムニーノマドとアルファードのデモカーが、東京オートサロンの会場に展示される予定である。実車でしか味わえない迫力あるスタイリングやディテール、D.A.Dならではの存在感を間近で体感できる機会となる。

オンラインで新作を体験：「WEB SALON 2026」

東京オートサロン会場に足を運べない自動車愛好者向けに、D.A.D公式通販サイト「GARSON WEBDIRECT」にて「WEB SALON 2026」がイベントと同時開催される。開催期間は2026年1月9日(金) 12:00から1月12日(月) 11:59までである。この期間中、全アイテムが20%OFFとなる企画に加え、最新アイテムの3日間限定先行販売も行われる。オートサロン会場での購入が難しい場合でも、自宅からD.A.Dの新作をいち早く、お得に手に入れるチャンスである。詳細はGARSON WEBDIRECTの公式サイトで確認できる。

GARSON WEBDIRECT「WEB SALON 2026」

https://www.garson.jp/mailimg/websalon2026/

まとめ：D.A.Dが提案する新たなカーライフの価値

今回のD.A.Dの新作発表は、単なる新製品の追加に留まらない。ホワイトムスクの香りで五感を刺激するプレミアムカーケアシリーズ、深みのあるオーシャンブルーで車内空間を格上げするインテリアアクセサリー、そして足元を飾る新作ホイールは、愛車と過ごす時間をより豊かで感動的なものにするための提案である。東京オートサロン2026は2026年1月9日に開幕し、オンラインの「WEB SALON 2026」は2026年1月9日から1月12日まで開催される。これらの製品は、クルマのカスタマイズやドレスアップを楽しみ、日常のカーライフに上質さを求める自動車愛好者に適している。購入を検討する際は、会場での実物確認やオンラインでのキャンペーン情報を活用し、D.A.Dの世界観を体験することが推奨される。

リリース提供元：株式会社カクタスコーポレーション ギャルソン事業部