1月11日に初日を迎える初場所では、先場所で初優勝したウクライナ出身の安青錦が新大関として土俵に上がる。最高位への昇進が早期に実現すれば横綱・大の里に匹敵するスピード出世となる。ファンの期待が現実となる可能性はどれほどか。第65代横綱・貴乃花光司氏と、好角家で知られる落語家・立川志らく師匠が語り合った。【全3回の第1回】

【写真】所要14場所で大関へと駆け上がった安青錦。ほか、負傷しながらも豪快な優勝を決めた2001年5月場所の貴乃花

師匠に恵まれる「運」

貴乃花：志らく師匠とお会いするのは初めてですが、2018年に私が相撲協会を退職する際はテレビを通じてたくさん擁護をしていただきまして……。

志らく：あの時はひとりの相撲ファンとして見て、貴乃花親方が普通のことをおっしゃっていると思ってのことでした。協会の人は皆さん現役時代から好きな方ばっかりでしたが、あれ以来、国技館に相撲を観に行けなくなっちゃった（笑）。

貴乃花：私のせいで、すみません（苦笑）。

志らく：とはいえ、そろそろ観に行きたいなと思います。昨年は安青錦をめぐるドラマがあり過ぎるほどあった。本当にすごいですね。当人は強くなろうと一生懸命やってるだけだけど、こちらは国を背負っているかのように見てしまい、つい応援しちゃいます。

貴乃花：安青錦は真面目で勤勉なんだと思います。昭和の日本的な美徳を持っている。今の日本の若い世代は逆の方向に行きがちですが。

志らく：たとえば私の師匠の談志は、落語には「飢えと貧乏、寒さ」が絶対必要だと教えた。「お前たちの時代は国じゅうが幸せだから、普通にやったら落語なんかできない。だから飢えさしてやる」って、アルバイト禁止のうえ1日3食はもらえず、それで上納金を払えと。

弟子はどんどん飢える。当時は嫌だったけど、今はそれが強みになった。相撲の世界も同じで、田舎から夜行列車で来て入門した時代に比べると、良くも悪くも優しさを感じます。ただやっぱりハングリーじゃなきゃ勝てない。安青錦には日本人が失ったハングリーさを感じます。

貴乃花：大鵬さん（第48代横綱）のお父さんもウクライナ人でしたから、安青錦も通じるものがあるのかもしれません。ただ、これからです。大関に上がった時の勢いを実力に変えなければいけない。今は安美錦（安治川親方）というガチンコの師匠に恵まれ、安美錦が守って一生懸命育てている段階です。

志らく：落語の場合は師匠を自分で選んで弟子入りしますが、相撲部屋は自分で選ぶとはいえ、いろんなしがらみや縁にも左右されますね。

貴乃花：安青錦が入門前に師匠についてどれだけ知っていたかわかりませんが、一つの運ですね。師匠の安美錦は現役時代に技巧派で、安青錦も日本の力士がやらないような内無双を繰り出したりする。たまたま自分に合った師匠だった。

志らく：大関として勝つには何が必要でしょうか。

貴乃花：その相撲で大関になった人間は、それを貫かなければ勝てません。あとは大きなケガをしないように運を掴む。その先に、（横綱昇進が）あるかもしれないということ。

志らく：まだ年季が浅く異国の文化を吸収している最中だから、慌てる必要はないようにも思います。挫折を味わったほうがいい面もある。大関になった後に「受けて立つ相撲を取れ」とか言ってくる人はいるでしょうが、安青錦にそれを要求したらダメになる気がします。

貴乃花：師匠がわかっているから自分の相撲を守れるでしょう。ただ、番付上位ほど安青錦の取り口を覚えて、内無双といった小技は効かなくなる。かといって取り口を変えたら落ちるでしょう。そのバランスが難しい。

志らく：親方が「今まで通りの相撲でいい」と言えば、安青錦はきっと横綱まで上がるのでしょう。横綱になれば着物の着方から喋り方まで周りが教えてくれる。横綱の品格というものは、後から付いてくるのではないでしょうか。

（第2回へ続く）

【プロフィール】

貴乃花光司（たかのはな・こうじ）／1972年、東京都生まれ。1988年初土俵。最年少幕下優勝はじめ数々の最年少記録を打ち立て、1990年代に"若貴フィーバー"を巻き起こす。1994年、第65代横綱に昇進。2003年に引退し、一代年寄として貴乃花を襲名。貴乃花部屋を設立し、協会理事を4期務めたが、2018年相撲協会を退職した。

立川志らく（たてかわ・しらく）／1963年、東京都生まれ。1985年立川談志に入門。1988年二つ目、1995年真打に昇進。現在、弟子18人を抱える。落語家にとどまらず、映画監督（日本映画監督協会所属）、映画評論家、エッセイストと幅広く活動する。TBS系列『ひるおび』でレギュラーコメンテーターを務める。

※週刊ポスト2026年1月16・23日号