ラ・リーガ 25/26の第19節 ヘタフェとレアル・ソシエダードの試合が、1月10日05:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはハビ・ムニョス（MF）、マリオ・マルティン（MF）、エイドリアン・リソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ブライス・メンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。レアル・ソシエダードのブライス・メンデス（MF）がゴールを決めてレアル・ソシエダードが先制。

ここで前半が終了。0-1とレアル・ソシエダードがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、ヘタフェは同時に2人を交代。Mestanza Alejandro（MF）、エイドリアン・リソ（FW）に代わりアレックス・サンクリス（FW）、ファンミ（FW）がピッチに入る。

58分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ブライス・メンデス（MF）、ゴンサロ・グエデス（MF）に代わりルカ・スチッチ（MF）、アンデル・バレネチェア（FW）がピッチに入る。

64分、ヘタフェが選手交代を行う。マリオ・マルティン（MF）からMontes Garcia Jorge（DF）に交代した。

65分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ベニャト・トゥリエンテス（MF）からジョン・ゴロチャテヒ（MF）に交代した。

78分、ヘタフェは同時に2人を交代。ハビ・ムニョス（MF）、フアン・イグレシアス（DF）に代わりホセ・ペレス（FW）、イスマイル・ベフーシャ（DF）がピッチに入る。

83分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。カルロス・ソレル（MF）、セルヒオ・ゴメス（FW）に代わりパブロ・マリン（MF）、アイヘン・ムニョス（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分ヘタフェが同点に追いつく。マウロ・アランバリ（MF）のアシストからファンミ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、90+6分レアル・ソシエダードが逆転。久保 建英（MF）のアシストからホン・アランブル（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

そのまま試合終了。レアル・ソシエダードが1-2で勝利した。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）はフル出場した。

