失敗すると「みんなで決めました」、成功は「部長の英断でした」　職場の末期症状に絶望する男性

会社の倒産よりも恐ろしいのは、組織が考えることを放棄し、停滞が常態化することかもしれない。投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収700万円）は、組織の末期状態を目の当たりにしているようだ。（文：長田コウ）

「会議では『まぁ、今はどこも厳しいから』『想定の範囲内ですね』で終わる。で、次に何をするかは決まらない」

一番評価される人は「波風を立てずに会議を終わらせるのが上手い人」

男性が勤務する職場では、売上の減少やミスの増加、現場の疲弊といった深刻な事態が数字にも事実にも表れていた。しかし、会議の場では前述の通り、「今はどこも厳しいから」などと誰もが困っていないフリをし、不都合な真実から目をそらし続けているそう。

男性が最も「ゾッとした」と振り返るのは、ある失敗した案件について責任の所在を確認した際のことだ。

「誰が判断したのかを聞いたら、『みんなで決めました』って返ってきたんですよ。いやいや、承認印ついてたやん、って話なんですが」

一方で、成功案件になると「〇〇部長の英断でした」と特定個人の手柄として称賛するのだという。誰かの責任を追及することはなく、ある意味で優しい企業風土とも言えるが、男性は不満げに「だから、何も変わらない」と指摘する。

さらに、高く評価される人物も独特だった。

「一番評価されてた人は、改善案を出す人でも、数字を上げる人でもなく、 波風を立てずに会議を終わらせるのが上手い人でした」

そんな環境に身を置き続ける中で、男性は「仕事のスキルより『期待しない力』だけが上達する」と自嘲気味に書いている。

「それを大人になるって呼ぶ人もいますが、個人的には、あまり勧めません」

会社が終わるとは、倒産することではなく、「考えるのをやめた瞬間」なのだと持論を明かす男性。会社に対する失望が隠せない様子で、投稿をこう結んだ。

「まぁ、こんなこと言っても会社は明日も普通に回るし、私は今日も定時で帰ります。窓際は寒いですが、景色だけはよく見えるんですよ」

